Frank de la jungla arremete contra la Ley de Bienestar Animal en El hormiguero

El biólogo y presentador de televisión Frank de la jungla acudió la noche del miércoles 31 de mayo al programa de Pablo Motos para anunciar un nuevo programa que ha rodado en Tailandia junto a la cofundadora de Vox y escritora Cristina Segui.

"Carreteras salvajes" tendrá unos 8 o 10 capítulos y a pesar de que aún quedan varios meses de rodaje, Frank sabe que si quiere promocionarlo debe ir a El hormiguero. Y como era de esperar, el presentador Pablo Motos tenía preparada una entrevista que no ha pasado desapercibida en las redes sociales.

Uno de los momentos más virales ha sido cuando a Frank le han preguntado por la nueva Ley de Bienestar Animal. El biólogo considera que "la Ley Animal es una puta mierda pero tiene cosas buenas. Yo te lo razono. Si a mí me encargan de hacer una Ley Animal mañana yo les digo que no la puedo hacer. Yo les digo mira cogéis a la mayor asociación de veterinarios, la mayor asociación de ganaderos, de agricultores, de guardas forestales, de criadores, de tiendas de animales, de consumidores y de gente que tiene animales en casa...tú coges a todos esos y te haces la ley".

Así empezaba arremetiendo contra la ley, la cual considera "mascotista" y no "animalista". Además, Frank hablaba libremente sobre quién la ha creado (PSOE y Podemos) y quién solía acudir a las manifestaciones contra la caza, los toros y los perros de caza, siendo algo contradictorio porque precisamente los que luchan por la prohibición de la casa, los toros o los perros de caza son los que los han dejado fuera de la ley.

Por si fuera poco, Frank también opinó sobre los toros aun sabiendo que muchos se le podían echar encima: "los toros no los puedes tocar. Lo siento mucho. Tú tocas los toros y estás tocando el ecologismo más puro". Pablo Motos, ante estas palabras, le preguntó si era taurino o antitaurino, a lo que Frank dejó claro que "a mí no me gustan los toros. No me gusta el espectáculo de los toros pero está ahí (...) El día que lo dejen de apoyar, desaparecerán".

Frank planteaba también una cuestión interesante: ¿qué es más abuso las vacas y los toros que esperan en fila para entrar en el matadero o que esté ahí? cada uno puede verlo de una manera pero para mí las dos maneras son malas pero somos humanos, vivimos en la tierra, (...)"

Frank de la Jungla fue muy aplaudido por el público cuando afirmó que "no se puede decir nada en este país. Tienes miedos de decir, tienes miedo de explicar".