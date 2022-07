Una cacatúa se vuelve famosa en Tik Tok por bailar al ritmo de Bad Bunny

Las cacatúas son unas mascotas muy divertidas, cariñosas y juguetonas que necesitan atención para no aburrirse. Además son animales muy inteligentes a los que se puede enseñar algunos trucos e incluso a repetir algunas palabras. La música es una de sus pasiones y son capaces de bailar al ritmo de una canción tal y como lo ha demostrado nuestra protagonista de hoy en Mascotíssimas.

Franklin Liranzo es un fotógrafo y profesional de la salsa que vive en Nueva York, Estados Unidos. Es allí donde se dedica a subir contenido en sus redes sociales sobre su pasión, la danza. Pero un día subió un vídeo se su cacatúa que le pareció divertido sin llegar a imaginar que rápidamente se volvería viral.

En dicho vídeo Franklin llama la atención de los usuarios diciendo: “Chicos miren. No me estoy inventando esto. Esta es su canción favorita". A continuación, suena la famosa canción del puertorriqueño Bad Bunny "Titi me preguntó".

Cuando empieza a sonar la melodía, la cacatúa da un salto en la cama y empieza a bailar de manera muy coordinada "Ey, Tití me preguntó si tengo muchas novia', muchas novia' Hoy tengo a una, mañana otraEy, pero no hay boda". Franklin aprovechó también para bailar con su mascota unos divertidos pasos de baile que además hacían que cada vez se animara más.

El vídeo ya es viral

El vídeo ya acumula más de 3 millones de visualizaciones en la plataforma Tik Tok, más de 720.000 "me gusta" y casi 15.000 comentarios. En la descripción, el usuario etiquetó al artista y le pidió que mire la grabación.Entre los comentarios más populares de la publicación, algunos usuarios le pidieron al artista puertorriqueño Bad Bunny que le metiera en la zona VIP de algún concierto mientras que otros le pedían que pusiera al animal en uno de sus vídeos.