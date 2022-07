Esta es la nueva vida de una influencer con el labio mutilado tras el ataque de un pitbull

Brooklinn Khoury es una skater e influencer estadounidense cuya vida cambió en el momento que un perro de la raza pitbull le arrancó el labio superior y parte de la nariz.

Todo sucedió en noviembre del año 2020 cuando tuvo que ir a Arizona para grabar su primer gran spot publicitario y decidió visitar la casa de sus familiares que, además, tenían un perro de la raza pitbull como mascota. Brooklinn estaba acariciando al animal y aclaró en un vídeo-blog de Youtube que: "No estábamos jugando. (el animal) permanecía sentado y yo le tocaba su cabeza. Le decía 'qué buen chico eres'". Pero de un momento a otro, giró la cabeza y el perro se le abalanzó mordiendo su cara y sacudiendo su cabeza.

Según contó en sus redes sociales, el ataque duró unos 30 segundos y cuando el perro soltó su cara "algo cayó al piso. Fui y lo levanté: era mi labio superior adherido a parte de la nariz". Tardó 11 minutos en llegar al hospital y pasó tres días internada sola porque el protocolo COVID impedía estar acompañada.

Días después tenía mucho miedo sobre su futuro y pensaba que quizás no sería capaz de sonreír de nuevo o comer de forma normal, pero Khoury se sometió un año después a varias cirugías reconstructivas. Esta serie de cirugías consistían en quitar una arteria de su brazo y piel de su cuerpo, unirlos y formar un tejido para reemplazar su labio, informó el medio BuzzFeed News. El procedimiento, en total, costaba 400 mil dólares.

"La última semana me hizo un testeo mental. 20 horas de cirugía. seis días enteros en el hospital. La vida es una locura, y rara, pero también especial y bonita", afirmó al respecto tras haber superado la primera de las cirugías.

Ahora, la estadounidense vive en California y continúa hablando en sus redes de lo que soportó y a día de hoy sigue soportando. Así lo publicaba en sus últimas fotos con el siguiente texto: "Estar en público con una diferencia notable sobre ti es difícil. La sociedad olvida que algunas personas nacieron de cierta manera, u otras han pasado por traumas que las hicieron lucir diferentes a como se veían antes. Cuando comencé a salir en público después del ataque, estaba cubierto por una máscara, por lo que nadie sabía realmente lo que estaba pasando. Lo cual, sinceramente, fue muy útil durante mi proceso de curación. Cuando se me quitó la máscara, tenía miedo de mostrar mi rostro en público, pero tenía apoyo a mi alrededor diciéndome que “no importaba lo que pensaran los demás”.Aprendí a ignorar a las personas en público, era casi como si me pusiera los ojos vendados y me concentraba demasiado con quienquiera que estuviera. La gente siempre dirá algo y siempre mirará. Pero debes recordar que no conocen tu historia, o por todo lo que has pasado. Ten confianza en ti mismo, agradece estar vivo, disfruta del exterior y dite a ti mismo que cuando las personas te miran es porque piensan que eres hermosa y que solo tienen curiosidad por saber qué pasó".

El perro tuvo que ser sacrificado

Legalmente, tenía que ser sacrificado cuando ocurre este tipo de incidente. "No fue una elección mía, yo nunca quisiera que le sucediera esto a un perro", declaró en un video de YouTube.