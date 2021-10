Los disfraces de halloween para tu mascota inspirados en series de Netflix

Hay series de la plataforma Netflix que han marcado a toda una generación de personas, y ya no solo por las historias que han contado en ellas si no también por la moda que han implantado. Así, algunas como La Casa de Papel o Strangers Things han tenido incluso sus propias colecciones de ropa en marcas como Pull and Bear o Primark.

Por haceros una idea, China fabrica cada día más de 30.000 máscaras de la ya considerada histórica serie El juego del calamar y otras plataformas de venta online como Amazon O Aliexpress ya tienen el famoso chandal de los jugadores coreanos.

Disfraces de halloween para tu mascota inspirados en Netflix

Pero no solo se han creado colecciones para las personas si no que también las mascotas pueden ser protagonistas de las series de tu vida con estos súper disfraces. En tan solo unos días se celebra Halloween y estamos seguros que con estas prendas inspiradas en las tres series más populares de Netflix tu mascota será la mejor vestida de todas.

El juego del calamar

Es la serie de la que todo el mundo habla. En menos de un mes del estreno ha conseguido más de 110 millones de espectadores en todo el mundo. Sus juegos han provocado también que millones de personas en todo el mundo los imiten: los niños en los colegios, los adultos que han empezado a comprarse los famosos chandal de color verde de los jugadores e incluso las mascotas, cuyos dueños han empezado a jugar con ellas al juego de "red lite/green lite" (luz roja, luz verde).

Incluso en el concurso anual celebrado en Nueva York que reúne a cientos de mascotas de toda la ciudad en el parque de perros más grande de todo Nueva York, el Tompkins Square Dog Run, los perros disfrazados de "El juego del calamar" han sido los protagonistas.

Esta sudadera con capucha para perro o gato es de Aliexpress y tiene tallas desde la XS hasta la XXXL. Su precio oscila entre los 11 y 15 euros

Strangers things

Desde el año 2016 esta serie ha sido muy popular por su historia de ciencia ficción en el que una terrorífica criatura conocida como "demogorgon" persigue a los habitantes de Hawkins. Disfraza a tu mascota de este personaje de la serie y serás premiado como el mejor vestido.

La Casa de Papel

El boom de LCDP fue tan grande que desde hace 4 años está en boca de todos, y más ahora que en tan solo un mes y medio podremos ver el final de la quinta y última temporada. Las caretas de Dalí y los monos de color rojo son ya un símbolo de Netflix.

Si quieres hacerte con uno de estos disfraces, puedes comprarlo en Tienda Animal por menos de 30€.