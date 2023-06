El escalofriante vídeo de una ballena engullendo a dos turistas que iban en kayak

La historia de Pinocho donde una ballena se traga literalmente la barca de Gepetto siempre ha parecido algo que "solo puede pasar en una película de Disney" pero la realidad es que no es la primera vez que una ballena engulle a personas (por equivocación) y termina escupìéndolas sin causarles (por norma general) ningún daño.

Uno de los últimos casos ocurrió hace unos nueve meses pero se ha viralizado hace tan solo unos días en las redes sociales. En el vídeo difundido por una de las personas que estaban en el mar haciendo Kayak se aprecia cómo una ballena jorobada abre por completo la boca y engulle a dos turistas que también estaban practicando kayak.

El suceso tuvo lugar en la playa San Luis Obispo en California, Estados Unidos. Por suerte, el animal las escupió y no sufrieron ningún daño: "Pensaba: Estoy muerta. Estoy muerta», dijo una de las jóvenes llamada Liz Cottriel. "Pensé que me iba a caer encima. Lo siguiente que sé es que estoy bajo el agua”, dijo durante una entrevista en la cadena a KMPH de California. La otra joven también relató su experiencia. "Vi el gran estanque de peces, la gran bola de cebo salir del agua. Vi subir a la ballena y pensé: ¡Ay, no! Está demasiado cerca".