El perro universitario: consigue su diploma al acompañar a su dueña con discapacidad a clases

Los perros son animales de compañía que ayudan a sus familiares humanos en muchos aspectos, entre ellos relacionados con la socialización y la salud. También hay perros de asistencia que se encargan, además, de ayudar a las personas con discapacidad en diversas tareas y situaciones. Estos perros son entrenados para desempeñar una variedad de funciones específicas según el tipo de discapacidad de su dueño.

Uno de estos perros es el de Grace Mariani, una chica con discapacidad que se graduó como profesora de Educación Especial en la Universidad de Seton Hall en Nueva Jersey (Estados Unidos) acompañada de su precioso labrador, que le acompañó durante los años de universidad a clases.

Como recompensa, él también recibió un diploma y el vídeo rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Este vídeo muestra a la chica vestida para la ocasión en silla de ruedas subida sobre la tarima con su perro guía y ambos reciben su diploma.

When Grace Mariani graduated from Seton Hall University in NJ, she had her service dog Justin walk the stage with her.Mariani pursued a degree in elementary and special education, and says Justin was on hand to help her through every class she attended. 🥹🎓 pic.twitter.com/d1V3SXD3wL