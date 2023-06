Premio al mejor actor: un perro finge una lesión al chocar con un pequeño coche de juguete

Gracias a Internet podemos ver cada día miles de historias nuevas protagonizadas por los animales, en concreto los perros y los gatos que son los verdaderos reyes de las redes sociales. En esta ocasión en Mascotíssimas os traemos la historia de un golden retriever que se ha popularizado en Instagram por ser "el mejor actor del mundo".

En concreto, el vídeo muestra a un precioso Golden retriever vestido con una camiseta de rayas azul y blanca con mangas amarillas andando tranquilamente por su casa cuando de repente aparece en la escena un cochecito de juguetes rojo. A pesar de su pequeño tamaño, el coche se acerca con "velocidad" a la pata derecha delantera del animal y se choca con ella. Inmediatamente después, el golden retriever empieza a cogear con su pata derecha "herida" y se tumba en el suelo.

El titular del vídeo deja claro que es el ganador del "premio al mejor Óscar"

View this post on Instagram A post shared by Agencia de marketing (@marketing_digitalprox)

El vídeo en concreto acumula casi medio millón de "me gusta" y entre los comentarios más populares podemos leer "Ese atropello fué brutal...como logró sobrevivir,inocente, víctima de la irresponsabilidad en el manejo" "la generación de cristal se identifica con este video no lo hagan viral para que no se múltiple" "no pueden ser más adorables".