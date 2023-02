El gato alcalde de un pueblo de Alaska

A 120 kilómetros hacia el norte de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, se encuentra una peculiar comunidad Talkeetna. Un pueblo apenas habitado por 800 personas y que durante años se dio a conocer por ser la inspiración para la popular serie de televisión Doctor en Alaska.

Este fotogénico lugar que parece haber sido creado para grabar series y películas por sus calles es aún más singular por quien fue, durante nada más y nada menos que 20 años, su alcalde.

En muchos lugares hay alcaldes con algunas características peculiares. Regidores que se hacen virales en redes sociales, actores de gran fama internacional que deciden tomar las riendas del cabildo de su ciudad natal, o que sus vestimentas hablan por ellos. En esta ocasión no sucede nada de eso. No sucede ni siquiera que el alcalde de Talkeetna fuera humano. El representante de esta comunidad se llamaba Stubbs, y era un gato.

La historia comienza cuando Lauri Stec, gerente de la tienda del pueblo Nagley's General, encontró una caja llena de gatitos bebés. Después de darlos todos en adopción decidió quedarse con uno de ellos. A este minino le pondría el nombre de Stubbs al no tener cola.

Según cuentan, al poco tiempo de este hecho en 1997, los habitantes de este pequeño pueblo no estaban conformes con ningún candidato humano a la alcaldía. Esto hizo que se comenzara una campaña que termino con Stubbs como candidato, y finalmente como alcalde.

20 años duró el felino en su cargo, hasta su muerte en el año 2017. Pero la realidad es que este gato nunca fue alcalde, nunca existió una campaña para que consiguiera el puesto, y nunca se realizó ninguna elección. ¿Era Stubbs un dictador gatuno?

No, porque este gato no podía ser alcalde ya que el pueblo de Talkeetna no tiene ningún tipo de alcaldía. Ni siquiera honorifica como se explicaba en algunos lugares. Esto se debe a que se trata de un distrito histórico dentro de la categoría de "lugar designado por el censo". Esto significa que se trata de una división que se realiza desde la Oficina del Censo de Estados Unidos con el fin de conseguir estadísticas poblacionales, pero no cuenta con un gobierno propio y es gestionado desde la administración.

El hecho de que este gato fuera considerado alcalde por el pueblo de Talkeetna no era más que una estrategia publicitaria con el fin de conseguir vender merchandising del carismático felino. No hay que olvidar que sus dueños eran los regentes de Nagley's General Store, tienda del pueblo, quienes han encontrado un filón en la venta de camisetas, tazas y todo tipo de objetos que llevaran la cara del gato.

Hasta 40 turistas al día llegaban a este remoto pueblo para conocer al simpático alcalde, acariciarlo, hacerse una foto con el y de camino llevarse algún objeto de recuerdo. Aunque ya Stubbs no siga vivo, el fenómeno no se ha frenado, y ya buscan un nuevo alcalde entre uno de sus cachorros