Tu gato no debe estar solo en casa más de este tiempo

Todos sabemos que un gato es un animal mucho más independiente que un perro. No necesita salir al exterior para hacer sus necesidades, se suele acicalar por sí mismo e incluso no necesita de otras personas o animales para jugar. Aun así, siempre se debe cubrir otro tipo de necesidades como cambiar el agua a diario para que esté fresca, ponerle comida, cepillarle para que no genere bolas de pelos, tener algún rascador donde pueda afilarse las uñas, etc.

Tal y como acabamos de mencionar, el gato no tiene la obligación de salir al exterior para hacer sus necesidades y por ello puede quedarse en casa sin la presencia de su dueño/a pero, ¿cuánto tiempo puede estar solo realmente? lo contamos aquí, en Mascotíssimas.

Este es el tiempo aproximado que tu gato no debe estar solo

Antes de nada, debemos advertir que cada gato es diferente y tiene su propia personalidad y hábitos. Algunos están acostumbrados desde pequeños a pasar más tiempo solos en casa y otros, por el contrario, ni tan siquiera han estado sin la presencia de sus dueños durante unas cuantas horas o incluso jamás han estado completamente solos.

Incluso es probable que algunos salgan a la calle, al patio o jardín de su casa y regresen más tarde. Por este motivo es muy importante tener en cuenta estos factores.

Como cada animal es diferente, lo ideal es que siempre que tengas dudas sobre tu mascota le consultes a tu veterinario/a. Él/ella lo conoce mejor que nadie y sabrá darte las pautas adecuadas para un correcto mantenimiento.

Según la web Global Mascota, la recomendación que hacen los veterinarios en relación al tiempo máximo que puede estar un felino en casa es de dos días. Estas 48 horas podrían variar si tu gato es joven, anciano, está acostumbrado a estar solo, etc. Aun así, durante este periodo de tiempo es fundamental que alguien pase a revisarlo. Si tú mismo no puedes hacerlo porque estás de viaje o bien no estás en casa, lo ideal es que algún familiar o amigo lo haga por ti. Ellos pueden estar solos pero necesitan tener siempre agua y comida.

Debes tener en cuenta también el espacio donde lo vas a dejar esos días. Tiene que ser un lugar cómodo, conocido para él y en el que ya esté adaptado. Si tu felino está acostumbrado a grandes espacios debes evitar dejarlo encerrado en una habitación pequeña, ya que esto le causaría estrés.

Teniendo en cuenta estos factores, también existen diferentes tipos de accesorios que facilitarán tu ausencia, permitiendo incluso que tu felino se sienta más en compañía.