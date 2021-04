La increíble historia de este fotógrafo submarino y sus impresionantes imágenes

Amos Nachoum es un fotógrafo de la vida salvaje mundialmente conocido por sus impactantes imágenes submarinas. Ha buceado en lugares como la Antártida o el Alto Ártico captando animales como ballenas azules, orcas, anacondas o tiburones.

¿Qué hace peculiar a este fotógrafo? Amos NO utiliza una jaula de seguridad en el agua. De hecho, en la imagen que mostramos a continuación se aprecia cómo el fotógrafo se encuentra a tan solo un metro de este gran tiburón blanco (considerado el tiburón más peligroso del mundo) dice que "el miedo me hace estar alerta, no me ha impedido hacer nada. Yo quería mostrar en una imagen lo que supone lidiar con el Gran blanco. Si no los provocamos podemos estar con ellos pacíficamente", contó en un programa de radio de la BBC.

Este fotógrafo israelí no ve a un tiburón como símbolo de terror. Más bien ve elegancia, poder y belleza, y durante los últimos 45 años se ha esforzado por cambiar la imagen errónea de ciertas especies. "No hay demonios en el mar", suele decir.