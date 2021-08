Un leopardo ataca a una modelo en plena sesión de fotos en Alemania

Medios locales alemanes, entre ellos el tabloide Bild, todavía no tienen claro para qué era sesión de fotografía, y además la propietaria del centro de animales no ha querido hacer ninguna declaración al respecto. Según su sitio web, los animales que viven en el refugio han aparecido en películas, series de televisión como Game of Thrones o anuncios de BMW.

Las condiciones de vida de los animales y la seguridad del recinto fueron revisados por veterinarios locales este mismo mes, dijeron las autoridades del distrito. El grupo de derechos de los animales Peta reaccionó al accidente y pidió que animales como estos se mantuvieran únicamente en centros de rescate reconocidos donde no pudieran ser explotados con fines comerciales.