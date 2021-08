Una cabra confunde su propio reflejo en un coche con otra cabra y empieza a dar cabezazos contra el vehículo

Social Drive es la red social de los conductores por excelencia. En ella se puede informar y a la vez ser informado sobre los radares, controles e incidencias en todo el territorio nacional. Pero además, también se ha vuelto popular por la cantidad de vídeos que difunden en sus perfiles de Facebook, Twitter e Instagram donde acumulan casi medio millón de seguidores.

Un usuario ha enviado un vídeo de una cabra que parece confundir su propio reflejo en un coche con otra cabra y, tal y como es propio de estos animales, empieza a dar cabezazos al vehículo sin parar durante los 30 segundos que dura el vídeo.

El debate se ha abierto en las redes sociales. Mientras algunos usuarios se ríen de este peculiar momento, otros piensan que la persona que graba podría haber ayudado al animal a salir de ahí, ya que se estaba haciendo daño al golpear una y otra vez la puerta del coche.

Los comentarios de los usuarios ya han creado interacción entre ellos: " Cómo se nota que el vehículo no es de quien graba", "No sería más difícil dejar de grabar y mover a la cabra para que deje de romper el coche...será que pienso diferente al mundo...llamadme loco", "Ves porque hay que llevar el coche sucio para evitar el reflejo de cabras", "Menos mal que no puede coger carrerilla la cabra.. si no se clava en la puerta", "Jajajajaj haber cómo se lo explica a la compañía de seguros".