Esta es la lista de los perros con la mordida más fuerte

Durante muchos años se ha hablado sobre qué perro es el más fuerte de todos, pero es difícil especificar en qué factor: fuerza física, resistencia o presión en su mordida. Gracias a este último factor existe un método científico con el que podemos llegar a identificar diferentes razas con una mordida muy fuerte.

Este es la libra de de fuerza por pulgada cuadrada (PSI), que contiene datos exactos sobre cuánta presión puede llegar a ejercer la mandíbula de un perro. ¡Ojo! Los perros que vamos a mostrar en esta lista no usarán esta fuerza siempre, si no que es la presión máxima que se conoce. Además cada ejemplar puede mostrar más o menos fuerza (según la edad, sexo, etc).

Lista de los perros con la mordida más fuerte

Kangal turco