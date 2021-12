La modelo Gisele Bündchen rescata a una tortuga y lanza un mensaje muy importante

La modelo Gisele Bündchen ha sido considerada durante 14 años como la modelo mejor pagada del mundo pero a día de hoy, a pesar de no seguir teniendo ese título, se ha convertido en un icono del cuidado de la naturaleza y bienestar.

Hace tan solo unos días tuvo un precioso gesto al rescatar a una tortuga que se había quedado atrapada entre unas redes de pescar en plena playa. Todo sucedió en Brasil mientras paseaba con su perro Onix. La modelo se acercó a la tortuga que estaba tumbada boca arriba y no podía moverse.

Ella no dudó un solo momento en ayudar a la tortuga varada, a pesar de que estos reptiles no son nada ligeros y pueden llegar a pesar entre 100 y 200 kilos (mientras que las crías pesan unos 50 aproximadamente).

Fue ella misma quien publicó el vídeo en su perfil de Instagram con un poderoso mensaje: "La vida son una serie de oportunidades que se presentan cada día, y nosotros decidimos qué hacer con ellas. Hoy no ha sido diferente. Esta mañana estaba paseando por la playa y Onix ha empezado a ladrar a un montón de basura que había arrastrado la marea. Cuando me acerqué vi a esta preciosa tortuga tumbada boca arriba con una mirada de cansancio y desesperación, enganchada en una red de pesca".

"Inmediatamente empecé a liberarla, pero incluso después de que consiguiéramos desatarla, estaba demasiado cansada para volver al océano por sí misma. No me lo pensé, la cogí y la llevé hasta el agua. Me sentí tan tranquila y feliz al verla nadar, agradecida de haber estado allí y haber podido ayudar. Pero hay otros muchos animales que desgraciadamente terminan muriendo en redes como esta. Hoy el mundo me ha recordado que tenemos que ser más conscientes de nuestras costumbres como especie y ayudar a proteger a todos los animales. Rezo para que podamos alzarnos y recordar la oportunidad de cambiar las cosas con un simple gesto 🙏".

Este gesto es propio de una persona ejemplar que además ha sido nombrada embajadora de las Naciones Unidas, con quienes ha colaborado en un proyecto contra la trata y el comercio ilegal de animales, en 2016 fue escogida como corresponsal del docuserie de National Geographic sobre la deforestación causada por el cambio climático. Es también una firme defensora de la alimentación saludable y sostenible, y ha adoptado una dieta compuesta en un 80% por vegetales frescos y orgánicos, los cuales en muchos casos recolecta ella misma.