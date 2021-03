Este mono tiene más de 14 millones de seguidores y ahora entenderás por qué

En Mascotíssimas sabemos que los animales arrasan en Tik Tok. Lo hemos visto en varias ocasiones con perros, gatos, y ahora con este mono capuchino llamado George.

Este mono llegó a la vida de su dueño hace diez años (cuando George era un bebé) y lo adoptó al pensar que podría mejorar la vida de su suegra que tenía una enfermedad crónica. Lo que nunca llegó a imaginar es que George se convertiría en su inseparable amigo, y así lo demuestra con sus vídeos de Tik Tok en los que tiene ya 14 millones y medio de seguidores y casi 160 millones de "Me gusta" en sus publicaciones.

En estos vídeos se puede ver cómo George abre la multitud de cajas que recibe, ya sea gracias a algún seguidor o a su amigo humano. Esto se ha convertido en algo completamente habitual en su contenido, ya que la mayoría de los vídeos que suben a las redes son cajas de distintos regalos. Desde puzzles hasta camas y piscinas de bolas, regalos que parece hacerle muy feliz.

14 MILLION! 🎉 George is so grateful for all of you 🐵🥰 TYSM to Patrick for the bean bag! #grateful