Juega con el pulpo más venenoso del mundo sin saberlo y lo sube a Tik Tok

Hay una regla universal que todos los amantes de los animales conocemos: "cualquier animal que tenga colores muy llamativos NO se toca". Realmente esta regla debería aplicarse para todos los animales, sobre todo si están en su hábitat natural. No podemos molestar a ninguno pero en especial tenemos que tener en cuenta que muchos de ellos podrían hacernos daño si se sienten amenazados.

Cuando podíamos viajar y visitábamos algún país exótico, nos podíamos encontrar con animales que nunca habíamos visto sin tener en cuenta las características que tuvieran. Quizá esto es lo que no tuvo en cuenta la usuaria de TikTok @kaylinmarie21, la cual subió hace dos días un vídeo en una playa de Bali (Indonesia) de un pequeño pulpo "aparentemente inofensivo" pero con unos colores muy llamativos.

En el vídeo se aprecia una composición de varias imágenes con la famosa canción de "oh no oh no" (usada en Tik Tok cuando alguien cree hacer algo bien pero la siguiente imagen muestra el "fracaso"). Primero se ve la imagen de Kaylin jugando con el pulpo mientras le echa agua y se lo pasa de una mano a otra mientras de fondo se escucha la voz de lo que parece ser una presentadora de televisión alertando que: "va a Bali y sin saberlo tiene en sus manos uno de los animales más peligrosos". Después aparece una imagen de Google sobre el pulpo en cuestión, otra imagen sobre información de su veneno y finalmente una foto de ella misma sonriendo porque todavía sigue viva.

El pulpo más venenoso del mundo

Este pulpo se conoce como pulpo de anillos azules (Blue-ringed octopus) o Hapalochlaena, y en su cuerpo tiene el suficiente veneno como para matar a 26 personas en cuestión de minutos. Aunque sus picaduras pueden pasar desapercibidas al principio, a continuación puede verse los efectos de parálisis o de dificultades respiratorias, lo cuál podría ser demasiado tarde para la persona que lo haya tocado.

En el vídeo de TikTok, que tiene ya 7,6 millones de visualizaciones, 1,3 millones de likes y más de 16.000 comentarios, la usuaria cuenta que estuvo jugando no solo con uno si no dos pulpos durante unos 20 minutos y solo cuando lo soltó descubrió qué tipo de animal era. Según cuenta: "quería llorar".

Si de algo estamos seguros es que a partir de ahora Kaylin Marie sabrá qué debe y no debe hacer cuando esté cerca de los animales.