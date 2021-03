Tiñen a sus perros para que parezcan más "amigables"

Las fotos de Echo con el pelo teñido llaman sorprendentemente la atención y parece que tiene dibujada en el morro una galaxia. "Se ha convertido en un chiste que le contamos a la gente cuando dicen: 'Oh, ¿ese perro está teñido así de forma natural?' y nosotros decimos: 'Sí, es un danés galáctico'", afirma Schoon. "Te quedas ahí un minuto, observas su reacción y dejas que reflexionen y finalmente les dices: 'No, está teñida así'".

Las personas se han llegado a creer en más de una ocasión que el perro había crecido con ese color o incluso le han preguntado si se trataba de alguna cría selectiva.

Hace unos meses conocíamos también el caso de "Drama", una cachorra de Gran Danés que vive en Kentucky (Estados Unidos) junto a su dueña Jessica Williams de 21 años. Ella quería comprobar si cambiando el color del pelo de su perro intimidaría menos, por lo que usó tintes que según cuenta no eran perjudiciales para su salud. Jessica pensaba que: "la gente generalmente tiene miedo de los perros grandes, y he notado que algunas personas podrían no acercarse a mis perros tanto como a los pequeños. Al teñirlo hace que sea más fácil que la gente se acerque porque pierde el miedo, especialmente cuando son de color rosa y púrpura”.

¿Qué piensas sobre las medidas que han tomado estas mujeres? ¿Consideras que es una idea original o maltrato animal? te leemos en Mascotíssimas.