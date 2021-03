Pablo Eskobear: El oso que murió por sobredosis y que será llevado al cine

En Mascotíssimas nos encanta enseñaros historias alucinantes y la de "Pablo Eskobear" es una de ellas, tanto así que será llevada al cine. Todo empezó el 11 de septiembre de 1985 en Knoxville, Tennessee (Estados Unidos) cuando un anciano se despertó al oír un golpe en el jardín de su casa. Cuando salió para comprobar lo que había ocurrido, se encontró el cadáver de un hombre cubierto por un chaleco antibalas, un paracaídas sin abrir, varias armas, cuatro mil dólares y cocaína valorada en 14 millones de dólares.

El hombre era Andrew C. Thornton II, un oficial de narcóticos muy valorado a nivel profesional y que había sido condecorado con el Corazón Púrpura, una distinción de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos considerada como la insignia militar más prestigiosa. Pero su vida no era la que muchos creían ya que era uno de los jefes de "La Compañía", una banda mafiosa conocida por el contrabando de drogas a través de aviones y paracaídas.

Andrew (experto en paracaidismo) iba de Colombia a EEUU con un cargamento de cocaína pero tuvo un problema en el motor y no pudo hacer un aterrizaje de emergencia debido al contenido del avión. Así que puso el piloto automático y saltó, pero el paracaídas no se abrió y falleció tras el impacto. El avión siguió el recorrido hasta estrellarse cerca del Bosque Nacional de Chattahooche, Georgia, donde tres meses después del accidente un guardabosques se topó con un oso negro de 79 kilos tumbado y rodeado de paquetes de plástico abiertos. La autopsia determinó que el oso había muerto de sobredosis tras ingerir casi 40 kilos de cocaína. “Su estómago estaba literalmente lleno hasta el borde de cocaína. No hay un mamífero en el planeta que pueda sobrevivir a eso. Hemorragia cerebral, insuficiencia respiratoria, hipertermia, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular. Todo lo que exista, ese oso lo tuvo”, explicó el médico forense.

Gracias a este oso se pudo destapar el recorrido que hacían los narcotraficantes, ayudando a EEUU a combatir contra ellos. Aunque la droga destrozó al oso por dentro, su exterior era impecable y a día de hoy se encuentra en el Área Recreativa del Río Chattahoochee, donde le pusieron el mote de Pablo Eskobear, por su historia con la cocaína. Allí, miles de turistas se acercan para fotografiar al increíble oso negro.

La historia tan surrealista será llevada al cine por Elizabeth Banks, directora de la última película de Los Ángeles de Charlie y también actriz de películas como Los juegos del hambre o Spiderman.