Unos niños crean un proyecto para conseguir que sus padres adopten un perro

Los niños pueden llegar a ser muy creativos, más aún cuando se trata de conseguir lo que desean. La historia que contamos hoy en Mascotíssimas se ha viralizado en las redes sociales gracias a la cuenta Postureo Español, que cuenta con casi un millón y medio de seguidores en su perfil de Instagram.

La publicación muestra el increíble proyecto que han creado unos niños con el objetivo de conseguir que sus padres adoptaran un perro. El proyecto incluye una portada titulada "proyecto perrito" acompañada de un dibujo de un perro y una niña y la frase "que ckucki".

La primera parte del proyecto consiste en explicar los motivos por los que deberían tener un perrito:

1.Son muy ckuckis

2.Son muy obedientes

3.No nos aburriríamos

4.Les recogeríamos todas sus cacas

5.Nosotros le compraríamos la comida.

La segunda parte ha causado mucha ternura al haber hecho un gráfico comparativo entre lo que sería la felicidad normal y la felicidad perrito, siendo infinitamente superior el gráfico de la derecha. En cuanto a la tercera parte del proyecto, los niños crean una simulación del momento exacto en el que tuvieran un perrito.

Esa parte incluye un dibujo de una niña y un niño junto a un perro. Aparentemente es la niña quien muestra a la nueva mascota al niño, que parece estar muy sorprendido.

La publicación ha sido muy comentada entre los internautas, dejando comentarios tan divertidos como "Yo explicándole al banco porqué deben aprobarme el crédito", "Está mejor hecho y es más útil que mi tfg", "Falta la ultima imagen, cuando la mayoria de niños se cansan y le toca al padre o la madre sacar el perro que ellos no querian", "Me ganaron con el gráfico de felicidad, pero me impresionó el concepto de "simulación"".