El perro mimado: sus dueños gastaban más de 9000 euros al año en sus cuidados

Anna Foster es una mujer de 53 años que durante un año de su vida estuvo gastándose casi todo su dinero en su perra Lexie Boo, una peluda de la raza bóxer que tenía 2 años de edad cuando se vio atendida cada día por diferentes personas recibiendo todo tipo de lujos.

Anna tenía dos perros y una hija, pero sin lugar a dudas quien se llevaba todas las atenciones era Lexie Boo, quien tenía un armario con más de 1000 atuendos diferentes para vestir, incluyendo pijamas e incluso bikinis.

Esta estadounidense de Nebraska afirmó en su página de Facebook que en un año se ha gastado hasta 10.000 dólares en su perrita y que la seguiría mimando: "a Lexie le encanta que la mimen y sabe que la tratan como a una princesa, ¡no esperaría menos!" afirma que decía la web Metro.co.

Pero por si no fuera poco que Lexie Boo tuviera tal cantidad de ropa, ella también tiene una manicura semanal. Esto ha sido criticado en las redes sociales puesto que muchos consideran que un perro no debería recibir tantas atenciones: "Ella tiene un mejor régimen de belleza y moda que yo, pero vale la pena por toda la atención que recibe. A Lexie le encanta la atención, pero a veces recibimos personas que no están de acuerdo con lo que hacemos, pero no entienden el amor que recibe.

"Gastamos mucho dinero en ella porque queremos, y sabemos que le hace feliz, ¡así que eso es todo lo que importa!"

Lo que no todos saben es que Anna perdió a sus dos perros también de la raza bóxer, Rocky y Adriana, en un accidente de coche. Por eso quieren mimar a Lexie Boo en todos los aspectos: "Son los padres de nuestro otro perro, así que hicimos que fueran una gran parte de la familia". A Adriana, especialmente, solían que lo mimaran tanto como a Lexie ahora, y le encantaba usar ropa y meterse en la piscina en bikinis: "Después de que los perros murieran, decidimos que Lexie llenara el vacío y supe que tenía que mimarla"