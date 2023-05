Un hombre borracho le cambia el asiento a su perro para afirmar que él no conducía y así evitar una multa

Cuando una persona está bajo los efectos del alcohol es capaz de hacer cosas que jamás se le habría pasado por la cabeza, y si no que le pregunten a este estadounidense que mientras conducía por una carretera de Colorado trató de evitar que le arrestaran de una manera de lo más peculiar.

Según informó la policía posteriormente, el hombre estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. Eran las 11 y media de la noche del sábado 13 de mayo cuando iba a casi 90 kilómetros por hora en una zona en la que no podía ir a más de 45. Pero cuando la policía le paró, curiosamente no era él quien estaba en el asiento del conductor si no su perro: “El conductor intentó cambiar de lugar con su perro que estaba en el asiento del pasajero, mientras el oficial se acercaba y observaba todo el proceso”, dice la publicación de Facebook. “El hombre luego salió del vehículo del lado del pasajero y afirmó que no estaba conduciendo”.

Además, cuando la policía le hizo unas cuantas preguntas, salió corriendo mostrando su claro estado de embriaguez para ser detenido a tan solo unos 20 metros del vehículo. El tuvo que ser trasladado a un hospital donde recibió el alta médica y luego fue ingresado en la cárcel del condado de Baca por cargos que incluyen conducir bajo la influencia del alcohol y/o drogas, exceso de velocidad y resistencia al arresto, dijo la policía.

Según informaban algunos medios estadounidenses, el perro fue entregado a un amigo del conductor mientras estaba en la cárcel, según la publicación. “El perro no enfrenta ningún cargo y lo dejaron ir solo con una advertencia”.