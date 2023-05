Lora prodigio, el loro que triunfa en las redes por ser muy "mal hablada"

Lora Prodigio es una hembra de loro yaco "muy inteligente, graciosa y un poco mal hablada". Así lo describe su dueña, quien se encarga de llevar su instagram en el que ya acumula más de 170.000 seguidores. Sus vídeos triunfan en las redes sociales gracias a su contenido descarado, donde hace todo tipo de bromas, chistes e incluso simula situaciones de los seres humanos.

Los loros yaco, también conocidos como loros de cola roja o loros amazonas, son una especie de loro originaria de América del Sur y Central. Estos loros son muy populares como mascotas debido a su inteligencia, su capacidad para aprender a hablar, imitación de sonidos, su personalidad sociable.

Los loros yaco son animales sociales y les gusta interactuar con sus dueños y otros animales de compañía.

Lora se ha viralizado en varias ocasiones por vídeos como este.

En el vídeo se ve cómo Lora intenta enseñar a hablar a otro loro. Al parecer, desde hace más de cuatro años intenta que Corcho aprenda a hablar, pero sin éxito alguno: "Repite: gua-pa" pero Corcho no atiende a su profesora. Desesperada, le dice: "vamos, Corcho por favor...Corcho tienes que hablar". De repente, Lora suelta un par de palabrotas: "Caguen...tu puta madre...por culo".

Aquí demuestra lo extremadamente inteligente que es, al decir literalmente "Uh, la pluma, se me cae la pluma", lo que significa que es capaz de poder identificar un objeto y hablar sobre ello, entendiendo lo que dice realmente. "Lora no domina el mundo porque no quiere. Se puede ser más lista? En vez de un loro, parece una persona"decía la publicación.

Aquí Lora demuestra lo bien que se le da imitar a otros animales, aunque su juego termina insultando a su dueña: "Ella en su línea...no sabe jugar sin mosquearse por algo y terminar hablando mal e insultándome", decía en la publicación.