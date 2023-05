Los gatos con síndrome down: bulos y realidades sobre esta afección

Quizás alguna vez has podido ver alguna fotografía de un gato con una serie de características físicas en su rostro similar a las que tienen las personas con síndrome de Down, e incluso es probable que si buscas en internet acerca de los gatos con "síndrome de Down" aparezca información este tipo de afección.

Pero lo cierto es que no hay evidencia de que los gatos puedan tener el síndrome de Down, también conocido como trisomía 21. Este síndrome es una condición genética que se produce en humanos cuando hay una copia adicional del cromosoma 21. Los gatos tienen un número diferente de cromosomas que los humanos (38 en lugar de 46), y no hay una versión del cromosoma 21 en los gatos.

Aun así, tal y como mostramos en estas fotografías algunos gatos pueden tener trastornos genéticos o enfermedades de naturaleza similar como por ejemplo:

Nariz aplastada o plana.

Rasgos tristes.

Ojos muy separados en la cara.

Ojos desviados.

Inusualmente torpe.

Dificultad para excretar.

Disfunción motora.

Problemas cardíacos, de audición y visión.

Hace tan solo unos meses se hacía viral la historia de Monty, un gato que según denominaban en las redes sociales tenía "síndrome de down" e incluso algunos medios de comunicación aseguraban que esta condición afectaba a uno de cada 773 gatos.

Monty se volvió tan popular que triunfó en Instagram y a día de hoy tiene más de 640.000 seguidores donde sus dueños, Michael Bjorn y Miakal Klein, muestran su día a día con fotografías en las que se puede ver al felino durmiendo, comiendo y hasta jugando.

View this post on Instagram A post shared by Monty Happiness (@monty_happiness)

Enfermedades que pueden confundirse con el síndrome de down

Antes de nada, debemos mencionar que el síndrome de down no es una enfermedad si no una afección en la persona, pero aun así, existen ciertas enfermedades en los felinos que podrían llegar a confundirse con el síndrome de down debido a las anomalías físicas.

Entre esas enfermedades podemos destacar:

-Hipoplasia cerebral: los animales nacen con un cerebelo inmaduro.

-Polineuropatía distal: los gatos presentan poco tono muscular o incluso debilidad o parálisis.

-Síndrome de Klinefelter: provoca gatos estériles debido a que el felino macho con tres cromosomas sexuales.

-Disautonomía felina: enfermedad degenerativa que afecta al sistema nervioso y presenta síntomas oculares y digestivos.

Es importante tener en cuenta que estas condiciones genéticas en animales son diferentes a las que se encuentran en humanos y deben ser diagnosticadas y tratadas por un veterinario calificado.