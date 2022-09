Un perro reconoce a su dueño tras tres años perdido gracias a su olor corporal

Por mucho que pase el tiempo, para una mascota será difícil olvidar a la persona que lo crió, lo educó y compartió los momentos más especiales. Pakita era una perra que desapareció hace tres años y su padre humano quedó completamente destrozado con su ausencia.

El hombre no paró de buscarlo durante mucho tiempo, pero por desgracia sus esperanzas se iban apagando día tras día al no tener noticias de su preciosa perrita. Tal y como contó a The Dodo, nunca dejó de buscarla en los refugios de la zona hasta que un día llegó una noticia que le invadió de felicidad.

Pakita había estado en un refugio durante mucho tiempo y su personalidad había cambiado. Ahora era una perra triste que solo confiaba en las personas que la cuidaban. Dos de esas personas quedaron con el dueño de Pakita para que se encontraran en un parque y ver la reacción de la perra al ver a su padre tres años después de su separación, pero por desgracia tanto tiempo separados había pasado factura y aunque miró a su papá no lo reconoció y se dio media vuelta extrañada.

El dueño de Pakita estaba muy emocionado al ver nuevamente a su mascota y esperó pacientemente para ver si la perra por fin se daba cuenta que la persona que estaba delante era la misma que la crió y la educó.

Gracias al olor corporal Pakita lo reconoció

Fue en el momento que él se agachó en el suelo y la perra se acercó cuando por fin le reconoció y la reacción fue de lo más tierna. La perra no paraba de darle besos, mover el rabito y dar vueltas de manera nerviosa. Gracias al olor corporal pudo identificar a su dueño y fue un momento inolvidable que quedó grabado en la memoria de todos los presentes.