¿Por qué los perros no olvidan nunca a sus dueños?

Para ciertas personas tener un perro como mascota es algo indispensable. Además, tener una mascota repercute en numerosos beneficios para la población y, en particular, los canes dotan de cariño, confianza y compañía a sus dueños. Además, contar con este tipo de animales fomenta una vida saludable al tener que acompañarlos en sus paseos diarios.

Aunque no todas las razas son iguales, sí que existen características comunes en todas. Los estudios revelan que los canes tan solo viven en el presente. Esto se traduciría que sus recuerdos a corto plazo son de una duración no breve. Esto los lleva a no contar con recuerdos o la capacidad de poder profundizar en ciertos pensamientos cuando no lo tienen presentes.

Por todo ello, el conductismo es una de las bases para entender el funcionamiento de esta memoria canina. Esta corriente psicológica humana da una explicación a lo largo del tiempo mediante premios o castigos. Esto es por lo que los perros no disponen de una memoria como la humana, sino que la de los canes es asociativa: guardan en su memoria determinadas imágenes o actos y la relacionan con situaciones parecidas en tiempos futuros. Es por ello que, a pesar de contar con una memoria a corto plazo limitada, nuestras mascotas pueden recordarnos incluso con el paso de los años.

¿Cuánto puede recordar un perro a su dueño?

La memoria inmediata de los perros cuentan con unos 15 a 30 segundos para olvidar lo que acaba de suceder y centrarse en una nueva situación. Esto es lo que provoca que, por ejemplo, cuando volvemos del trabajo y nuestra mascota ha hecho lo que no debía aunque le riñamos esta no lo entenderá.

Dado que la memoria de los canes es asociativa si una persona le ha provocado una sensación de bienestar y de cariño este siempre recordará esa actitud cuando esté presente junto a ella. Por lo tanto, gracias a estas asociaciones, pueden provocar que nuestros perros nos recuerden incluso toda la vida. La memoria a largo plazo de estos animales provoca que no sea capaz de recordar el tiempo que ha pasado junto a una persona, pero nunca será capaz de olvidar un olor o una mirada.

Los perros asocian nuestro olor, la voz o incluso determinados gestos con nuestro recuerdo y este es perenne. Esto lleva a muchos de estos animales a recordarnos incluso aunque haya pasado un largo período de tiempo, como si este no hubiera pasado. Estos animales recordarán toda la vida a quien lo trató con amor y cariño. Existen casos en los que sus dueños se han visto obligados a separarse de sus mascotas y darlos en adopción. Con el transcurso de los años han vuelto a reencontrarse y parece que tan solo han pasado años. No importa cuanto tiempo pase, nuestros perros siempre nos recordarán y reconocerán, a pesar de su poca memoria a largo plazo, gracias al amor y el cariño que le brindemos.