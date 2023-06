Un grupo de personas matan al tiburón que devoró a un turista de 23 años en Egipto

Hace unos días salió a la luz el caso de un tiburón que atacó a un turista ruso de 23 años y lo mató al instante tras la atenta mirada de varios turistas que contemplaron la escena atemorizados e incluso se atrevieron a grabar la terrible escena donde se podían escuchar los gritos de pánico.

El turista Vladimir Popov murió en una playa de Hurghada, en Egipto, devorado por un tiburón. Las escenas escalofriantes han dado ya la vuelta al mundo y se aprecia cómo el tiburón persigue, atrapa y devora al turista. Desde Mascotíssimas advertimos la dureza de las imágenes.

Breaking❗️ the first video of the Shark attack in Egypt 48 hours ago caught on video! Viewers' discretion is advised. #sharkattack #Egypt #hurghada pic.twitter.com/j4gJjKr96S