Una rata ataca a una serpiente que se llevaba a su cría en la boca

Sabemos que el amor materno no conoce límites. Una madre es capaz de hacer absolutamente todo lo que esté en su mano por sus hijos, y cuando hablamos de madres e hijos no solo nos referimos a las personas si no también a los animales.

En Mascotíssimas, hicimos una lista de las mejores madres del reino animal en la que contábamos lo que eran capaz de hacer diferentes madres por sus hijos y nos emocionamos con sus diferentes historias.

Hoy hemos encontrado un vídeo en Facebook en el que se podía ver cómo una rata perseguía a una serpiente por la carretera que se había llevado a una de sus crías. Durante unos segundos, la rata muerde la cola de la serpiente hasta conseguir intimidarla y lograr que soltara a su cría.

La serpiente, en lugar de atacar también a la rata, se esconde entre la hierba sin lo que iba a ser su comida y aun así, la rata se asegura de que no volverá a buscar a su cría. Durante unos 20 segundos, la cámara capta cómo la cría no se mueve desde que fue liberada, temiendo que realmente estuviera muerta, pero cuando su madre vuelve, empieza a moverse lentamente.

La mamá rata, la recoge del asfalto de la carretera y se la lleva consigo. Un vídeo que, sin lugar a dudas, ha emocionado a miles de usuarios ya.