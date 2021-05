Feliz día de la madre: os enseñemos una lista de las mejores madres del reino animal

Hoy es un día especial. Se celebra el día de la madre y los que tenemos la gran suerte de tenerlas a nuestro lado debemos felicitarlas. Porque ellas son las que nos educan, nos enseñan valores, nos ayudan desde que somos pequeños a formarnos como personas y a afrontar la vida. Mi madre y yo siempre lo definimos como: "una madre es aquella que si hay de postre su tarta de chocolate preferida pero solo quedan 3 trozos y son 4 personas, es la primera en decir que no le gusta el chocolate".

Y hasta aquí mi pequeño homenaje a mi madre. Como nuestra sección habla de animales, qué mejor manera de empezar el día que con una lista de las mejores madres del reino animal.

-Elefante: No podríamos empezar nuestra lista sin este animal. Cuando pensamos en animales que lo arriesgan todo por su bebé seguro que el elefante es uno de ellos. El embarazo de estos paquidermos duran 22 meses y es el más largo de todos los mamíferos. Solo da a luz a una cría que suele pesar entre 90 y 100 kilos al nacer. Durante los primeros seis meses aproximadamente se alimenta de leche materna (aunque puede seguir mamando hasta los 3/5 años) y después empieza con alimentos sólidos.

Un dato curioso es que cuando nacen las crías, tienen un oído muy bueno pero están ciegas porque sus ojos no han terminado de formarse. Por este motivo dependen de todas las hembras de la manada y su madre está especialmente atenta de su cría.

-Orangután: Es considerada como la más paciente de todo el reino animal. En algunas especias, la cría se independiza al nacer o a los pocos meses, pero los orangutanes permanecen una media de 6 o 7 años con sus madres. Ella se encarga de construir un nido nuevo en la copa de un árbol cada noche para darle protección a sus crías.

Como curiosidad, esta madre llega a construir entre 15.000 y 30.000 nidos a lo largo de su vida, y eso que da a luz cada ocho años, siendo uno de los mamíferos que tarda más tiempo en volver a tener una cría.

-Koala: Estos animales protegen a sus hijos de una forma muy peculiar. Se alimentan de hojas venenosas pero que no suponen un riesgo parra ellas ya que sus intestinos están llenos de bacterias que desintoxican las hojas. Las crías nacen "prematuras" y no tienen las bacterias desarrolladas, por lo que no pueden comer estas hojas y tampoco andar libremente, ya que parte de su cuerpo no está desarrollado aún.

Por este motivo, protegen a sus hijos con sus bolsas marsupiales durante unos 6 meses y los alimentan con sus propios excrementos, ya que una vez expulsados de su cuerpo se aseguran que no hay ninguna bacteria mala que pueda perjudicar a su cría.

-Pulpo: Por desgracia, este es uno de los claros ejemplos de que una madre daría la vida por sus hijos. Y es que al depositar unos 50.000 huevos, los cuidan durante los 40 días de gestación durante el día y la noche, ya que los huevos de pulpo son uno de los alimentos favoritos de las especies marinas. Al permanecer tanto tiempo con ellos, la madre deja de alimentarse y su cuerpo se va consumiendo con el objetivo de proteger a sus hijos. Cuando las crías nace, suelen morir para que sus hijos puedan nacer y vivir.

-Elefante marino: Estas hembras cuando se quedan embarazadas se alimentan más de lo que hacen en su dieta normal para prepararse cuando nazca su hijo que lo hará 11 meses después y pesará unos 35 kilos. Para que sobrevivan, deben engordar unos 5 kilos al día durante un mes, y para lograrlo la madre no se alimenta en todo ese tiempo y solo se dedica a alimentar a su hijo, llegando a perder hasta 190 kilos durante ese mes.

-Leona: En esta lista no podría faltar las leonas, una de las madres más protectoras del reino animal. Ellas crían en manada junto a otras madres y cachorros e incluso comparten leche cuando una de las madres no tiene o se ha ido a cazar. Ellas son las encargadas de dar alimento a toda la manada completa, volviéndolas las únicas cazadoras.