Feliz día del padre: Estos son los mejores padres del reino animal

Hoy se celebra el Día del padre y, con suerte, muchos de vosotros lo primero que habréis hecho al despertaros es ir corriendo a felicitarlo. Quizá le hayáis preparado un buen desayuno o tengáis alguna sorpresa preparada para luego. Este día es inolvidable y por eso hoy en Mascotíssimas queremos homenajear a todos esos padres que lo dan todo por sus hijos en el día a día. Y, ¿cómo lo vamos a hacer si nuestra sección es de animales? pues haciendo una lista de los mejores padres del reino animal.

Los mejores padres del reino animal

En el mundo animal hemos visto de todo. Madres que han dado la vida por sus hijos ante algún animal que se lo quería comer, madres que al haber fallecido su bebé no se han separado de él durante meses porque no podían creer que ya no estuviera con ellas, y un largo etcétera que contaremos en el Día de la madre.

Se cree que los padres del reino animal son unos holgazanes que solo se acercan a la hembra para aparearse y luego seguir su camino, pero estos animales que os vamos a mostrar a continuación se hacen cargo de ellos e incluso alguno es el encargado de traer a sus bebés al mundo al estar ¡embarazado!

-Caballito de mar: Esta es, sin duda, una de las especies más curiosa de todas ya que es el macho quien se queda embarazado y da a luz hasta 400 caballitos de mar, también conocidos como hipocampos. En el apareamiento, la hembra deposita sus huevos dentro del cuerpo de su pareja para que luego sea el padre quien los fertilice y los cargue hasta el momento del nacimiento. Durante 45 días, el macho luce una abultada barriga hasta que empiezan las contracciones y da a luz.

-Zorro rojo: Es un padre protector que vigila, alimenta y enseña sus hijos hasta que tienen la edad suficiente para valerse por sí mismos. Durante meses, llega todos los días a la guarida donde está la madre y las crías con comida fresca. Con el paso del tiempo, deja de consentirlas tanto y les empieza a obligar a cazar sus propios animales e incluso entierra algunas presas cerca del lugar donde duermen para que los cachorros olfateen y empiecen a desarrollar los instintos de depredadores.

-Pingüino emperador: Los pingüinos son animales muy fieles. Cada año, cuando vuelven de su zona de reproducción buscan a la misma pareja que el año anterior para aparearse y solo en el caso de no encontrarla (normalmente por fallecimiento), busca a otra. La hembra pone un huevo en pleno invierno antártico y vuelve al mar para alimentarse. El padre se hace cargo de él, protegiéndolo con sus patas, abdomen y plumaje para darle calor. Se entrega tanto por su cría, que durante dos meses no se mueve ni come para no exponer al huevo a las crudas condiciones del ambiente. Cuando nace el polluelo, llega la madre y hacen el relevo pero si la madre se retrasa, el padre la alimenta con su propia carne con tal de mantenerla viva, con una secreción blanca que tiene en su estómago vacío.

-Mono tití: Cuando la madre da a luz es el padre quien carga a la cría sobre su lomo durante tres o cuatro meses. Es atento y durante varias veces al día se lo acerca a su madre para que pueda amamantarlo. Hasta que cumple un año, el padre comparte su alimento con él ya que la madre tiene que alimentarse bien para garantizar la leche a su monito.

-Ranita de Darwin: Lo que hacen estos machos es realmente curioso ya que cuando la hembra deposita entre 3 y 30 huevos sobre el suelo del bosque, el padre se encarga de vigilarlos y cuando los embriones empiezan a moverse dentro del huevo, se los mete en la boca para que eclosionen y las larvas viajen al saco bucal, una bolsa que está bajo la lengua. Durante 6 u 8 semanas, las larvas crecen y se alimentan de una sustancia que le proporciona el macho hasta que se produce la metamorfosis y se transforman en sapos y los escupe.

-Lobos: Aunque muchos piensen que los lobos son agresivos y así lo muestran con sus enemigos y su manada, lo cierto es que el padre que lidera la manada suele jugar con sus cachorros midiendo las fuerzas y dejándose ganar para satisfacer a sus pequeños. Hay pocos padres que durante años vigilan a sus cachorros pero el lobo lo hace durante años, protegiendo también a la hembra .