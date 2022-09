El relato de un buzo que trabajó en Loro Parque pone en duda el trato que reciben las orcas y el zoo contesta

Loro Parque se define en su página web como "el mejor zoo moderno del mundo". Este año han celebrado su 50 aniversario (se inauguró en 1972) y consideran que sus instalaciones son "espacios de cuidado animal, de estudio científico y de concienciación sobre la crisis ambiental mundial. Somos uno de los eslabones más activos en la actual protección animal y medioambiental no sólo en Canarias, sino en todo el mundo".

Tres muertes de orcas en un año y medio

Pero tal y como informó FAADA (Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales) han sido tres orcas las que han fallecido en Loro Parque en estos últimos 18 meses.

La primera fue Skyla, que murió en marzo de 2021 con 17 años de edad a causa de una "torsión intestinal" y posible "septicemia aguda" (infección grave derivada del problema intestinal), según algunas páginas webs especializadas.

En agosto de 2021 murió Ula, con tres años de edad. Este cetáceo había nacido en el recinto Orca Ocean del Loro Parque el 22 de septiembre de 2018. Era hija de "Morgan", que fue hallada sola, deshidratada y desnutrida en las costas del Mar del Norte, próxima a Holanda, el 24 de junio de 2010. De un día para otro, sus cuidadores la encontraron decaída y enferma, llegando a estar en una situación muy crítica aunque se recuperó "gracias a un gran equipo de profesionales y a su incansable esfuerzo y dedicación". Aun así, semanas después falleció, siendo esta una muerte muy prematura para su especie.

Kohana, de casi 20 años de edad, falleció el pasado 15 de septiembre tal y como informó a través de un comunicado Loro Parque. Según afirmaba dicho comunicado el fallecimiento fue repentino: "Kohana tenía problemas de salud, los cuales fueron detectados desde hace tiempo por nuestros profesionales. Hicieron todo lo que estuvo en sus manos para salvar su vida, desgraciadamente, no ha sido posible".

Comunicado de Loro Parque

El comunicado publicado en su web el pasado 15 de septiembre citaba lo siguiente "El amor y respeto absoluto por los animales que habitan en nuestro parque es el principio por el que nos hemos guiado a lo largo de nuestros 50 años de historia. Por eso, el fallecimiento de cualquiera de ellos es siempre un golpe muy duro para todos nosotros.

Con una profunda tristeza, el equipo de Loro Parque lamenta informar del fallecimiento repentino de nuestra querida orca Kohana. Kohana tenía problemas de salud, los cuales fueron detectados desde hace tiempo por nuestros profesionales. Hicieron todo lo que estuvo en sus manos para salvar su vida, desgraciadamente, no ha sido posible.

El recuerdo de Kohana, un animal al que hemos adorado y al que hemos dedicado nuestro mayor cuidado, hará todavía más fuerte nuestra misión: proveer la mejor atención y bienestar a las diferentes especies de nuestra embajada animal.

Siguiendo los protocolos correspondientes, los especialistas del Instituto Universitario de Sanidad Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria llevarán a cabo la necropsia"

Se viraliza el relato de un buzo que pone en duda el trato que reciben las orcas

Tras el fallecimiento de la orca Kohana, el ex trabajador de Loro Parque Sebastian McLean compartió en su perfil de la red social Instagram un relato sobre un encuentro que tuvo con la orca Kohana cuando trabajaba allí.

En la publicación, Sebastian relataba lo emocionado que estaba cuando Loro Parque le contrató: "Cuando me contrató el Loro Parque como buzo yo estaba emocionado. Un renombrado parque zoológico que recordaba como un increíble santuario para animales, ya que así lo publicitan, me daba la oportunidad de trabajar con ellos. Mi primer día en el departamento de orcas fue exhilarante. Pero, poco a poco, con el paso de los días, esa emoción se fue desvaneciendo porque, cuando apagaban la música, la gente se marchaba del show y cerrábamos las puertas al público, aquellas majestuosas criaturas comenzaban a comportarse de manera extraña. Se golpeaban la cabeza repetidamente. Se subían a las plataformas y se dejaban tostar al sol. Nadaban en círculos en aquel acuario.

El primer día que me metí en el agua para limpiar una de las piscinas, advertí cómo mis compañeros cerraban las otras tres secciones de la piscina con una valla subacuática para que las orcas no pudieran acceder a donde yo estaba. Una vez dentro, me dispuse a limpiar con un rodillo eléctrico las paredes cuando vi una orca junto a la valla, inmóvil. Se llamaba Kohana. Y me estaba mirando. Una orca es un delfínido, y como tal, tiene un cerbero altamente desarrollado. Su mirada no es como la de un pez. Había alguien allí detrás, analizándome, con infinita curiosidad. Lentamente, para que me viera, me quité el guante y extendí la mano por entre los barrotes de la valla para acariciarla. Me habían advertido una y mil veces que no hiciera eso amén de ser despedido o de sufrir un accidente, pero no lo pude evitar. Kohana me miraba como llamándome y yo quería sentirla. Le acaricié el morro bajo su atenta mirada. Fue mágico.

Kohana falleció hoy 15 de septiembre de 2022 a la edad de veinte años. Era la más inteligente, más empática y más venerada orca de entre aquella familia. Esta es la tercera orca que fallece en este zoo en los últimos dieciocho meses. No me extrañaría nada que, viéndose como payaso de circo en aquel denigrante show, se hubiese quitado la vida. No es la primera vez que algo así ocurre. Aunque eso no aparecerá en las papeleras del Puerto. Que la tierra te sea leve Kohana".

La publicación se volvió viral acumulando casi 25.000 likes, miles de comentarios y cientos de perfiles públicos que decidieron compartir este testimonio.

El zoo contesta ante las graves acusaciones

Pero Loro Parque ha decidido contestar en un comunicado este martes 20 de septiembre ante las graves acusaciones recibidas por el ex trabajador: "El pasado jueves, 15 de septiembre, el exempleado Sebastian McLean publicó en sus redes sociales una publicación de gran repercusión en la que hablaba de la situación de las orcas que viven en nuestras instalaciones. Desde Loro Parque queremos desmentir el contenido de dicho escrito, ya que en este se emiten acusaciones muy graves sin aportar ningún tipo de prueba.

En primer lugar, quisiéramos aclarar que esta persona no cuenta ni con los conocimientos ni la experiencia para interpretar correctamente los comportamientos de las orcas. El Sr. McLean fue contratado hace 13 años como personal de limpieza en las instalaciones de Orca Ocean. En ningún momento estuvo autorizado a tener contacto alguno con los animales.

Afirmar que nuestras orcas se “golpeaban la cabeza después de las presentaciones” o que “se dejaban tostar al sol”, además de ser rotundamente falso, es una enorme falta de respeto a los cuidadores de Orca Ocean, que, a diferencia suya, sí cuentan con la formación y experiencia necesarias para cuidar a estos animales de una manera óptima y así garantizar su bienestar.

Todo esto por no hablar de una insinuación de muy mal gusto sobre un posible suicido, insinuación que ya ha sido desmentida por los hallazgos preliminares de la necropsia realizada a la orca.

Desde Loro Parque creemos que los motivos de sus acciones persiguen unos objetivos muy alejados de defender el bienestar animal. En su propia publicación, el Sr. McLean reconoce haber violado los protocolos de seguridad de la empresa, traspasando la barrera de seguridad con su brazo para tocar a Kohana. Con esta acción, McLean puso en riesgo su seguridad y la del propio animal.

A raíz de la muerte de Kohana se han vertido un sinfín de acusaciones falsas contra nosotros sin aportar ningún tipo de evidencia. Desde Loro Parque, hacemos un llamado al sentido común y a la responsabilidad, pidiendo que no se contribuya a la difusión de falacias emitidas con el único fin de hacer daño a la familia de Loro Parque.