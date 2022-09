Los inseparables animales de la Reina Isabel II acuden a su entierro

Reino Unido lleva 12 días de luto tras la triste pérdida de su reina, Isabel II, quien estuvo en el poder 70 años (desde 1952 hasta el 8 de septiembre de 2022). Como muchos saben, esta mujer era una gran amante de los animales, pero en especial de los perros de la raza corgi, quien le ha acompañado durante más de 80 años, cuando le regalaron a Dookie, su primera corgi, con tan solo 7 años de edad.

Al cumplir 90 años, la reina decidió dejar de criar corgis para no dejarlos huérfanos tras su muerte. El último de los corgis que había domesticado ella misma se llamaba Willow y murió en el año 2018, acabando así con la dinastía.

Aun así, su hijo Andrés le regaló en febrero de 2021 dos pequeños dorgis -un cruce de dachshund y corgi-, Muick y Fergus, para animarla durante la hospitalización de su esposo, el príncipe Felipe, que falleció poco después, el 9 de abril.

El pasado lunes 19 de septiembre se hizo el paseo fúnebre que arrancó desde el Westminster Hall hasta la Abadía de Westminster y después ha continuado hacia el Arco de Wellington. La tercera y última parada se ha producido en los terrenos del castillo de Windsor hasta la capilla de San Jorge. Allí les estaba esperando sus perros de la raza Corgi (Muick y Sandy) y su precioso caballo negro Emma.

Estos animales eran los preferidos de la reina y no pudieron faltar a la cita para darle su último adiós.

The Queen’s corgis, Muick and Sandy, sit in the forecourt of Windsor Castle to greet Her Majesty. pic.twitter.com/H02sPv17mY