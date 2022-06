Un repartidor notifica que un husky ha recibido el paquete y la imagen se viraliza

¿Cuántas veces te has quedado en tu casa esperando un paquete o has estado muy pendiente de que el repartidor no llegara a casa y se la encontrara vacía? pues Mercado Libre, una empresa multinacional argentina que se dedica al comercio electrónico, tiene una anécdota que pasará a la historia gracias a este perro.

La cuenta de Twitter "Dilo con perritos" subió dos imágenes. La primera aparecía un registro de la web de Mercado Libre donde aparecía que habían entregado un paquete en San Nicolás de la Garza, un municipio que forma parte de la Zona Metropolitana de Monterrey, en el Estado de Nuevo León, al noreste de México.

El suceso tuvo lugar el pasado 17 de junio a las 17:54 y quien lo recibió fue alguien muy especial. Tal y como informaba el repartidor, el paquete fue recibido por un perro de la raza "husky".

La segunda foto muestra la imagen del Husky tumbado junto al paquete amarillo.

Te quiero mucho perrito que recibe paquetes. pic.twitter.com/OI7drFfdMk — Dilo con perritos (@DiloConPerritos) June 18, 2022

Viral

El tweet ha recibido en dos días más de 70.000 "me gusta", 400 tweets citados y casi 7.000 retweets. Las respuestas de los internautas han sido también de lo más comentado, compartiendo imágenes del estado en el que dejan los paquetes sus mascotas.

Que buena onda tu Husky.Mi bóxer me deja así los paquetesPero no lo puedo regañar porque hace una carita que me derrite 🤣🙈🤣🙈 pic.twitter.com/Ijv9Q0fpKo — 🦋JAZMIN MOYA🦋 (@jaz_moya) June 19, 2022

Yo tengo uno, pero revienta el paquete antes de dártelo..... pic.twitter.com/KXOG32z99I — Rvcf (@RomanAyora) June 19, 2022

El mío lo recibe y luego lo destruye 🥲 pic.twitter.com/0BZg5L6sX3 — Mark (@marki_mz) June 19, 2022

Algunos dudas de la veracidad de estas imágenes debido a que teóricamente el perro está detrás de unas rejas y el paquete parece estar perfectamente colado. Aun así, los usuarios de Twitter han dado rienda suelta a su imaginación suponiendo diversas opciones.