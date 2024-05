Estas son las señales que indican que tu gato te quiere

Los gatos son muy diferentes a los perros, mientras el denominado 'mejor amigo del hombre' salta, ladra, mueve la cola y se abalanza sobre su dueño cuando llega a casa, mostrándole así su inmensa alegría, los pequeños felinos pueden permanecer impasibles cuando este vuelve al hogar, aunque eso no quiere decir que no lo quiera con locura.

Estos animales muestran su cariño de otra manera y, a pesar de que son muy independientes, también crean fuertes vínculos con su amo, siendo para ellos mucho más que la persona que los cuida y alimenta. Vamos a ver, por lo tanto, las señales que indicarían que nuestro gato nos quiere con locura.

Te amasa, te chupa y se restriega contigo

Que estemos tranquilamente tumbados en el sofá y nuestro gato se acerque y se acurruque con nosotros ya es un síntoma de que nos quiere, pues está a gusto con nuestra compañía. En ese momento, en el que estamos compartiendo un momento de relajación, también puede llevar a cabo otras acciones con las que nos demostraría su amor hacia nosotros.

Una de ellas sería ese simpático gesto que hacen con sus patas delanteras, como si estuvieran amasando, con el que deja su olor en nosotros, 'marcando' su territorio. Si nos lame también estaría demostrando que nos quiere, así como si restriega su cabeza con nosotros o nos da pequeños cabezazos, con los que seguramente esté pidiendo una sesión de mimos. Cuando comience, es probable que nuestra mascota empiece a ronronear, otro síntoma del amor que nos tiene.

Que duerma con nosotros

Para los gatos, dormir es uno de los momentos de mayor vulnerabilidad, por lo que si lo hace apoyados en nosotros o al lado nuestra, tanto en las siestas que duerme durante el día o por la noche, significa que está muy seguro en nuestra compañía y que nos ve como alguien de su familia.

Cuando nuestro gato nos trae juguetes también nos está demostrando que nos quiere. Esto lo hace para 'pedirnos' que juguemos con él, porque nos está enseñando a cazar o simplemente porque quiere que 'cuidemos' de ellos, ya que confía plenamente en nosotros.

Con su cola, además, también nos puede expresar el amor que siente hacia nosotros. Si cuando se nos acerca la eleva y la punta se dobla ligeramente es que tiene mucho aprecio hacia nosotros.

Aunque conviene destacar que cada gato tiene una personalidad distinta, por lo que algunos no realizarán todas estas acciones o, simplemente, necesitan algo más de tiempo para que nos ganemos esa confianza, lo que conseguiremos dándole cariño (y respetando cuando no él no quiera recibirlo), jugando con él y hablándole con una voz suave, entre otros.