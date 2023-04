El tierno gesto de un niño en un restaurante al llorar cuando ve a su madre comer pulpo

La historia que vamos a contar a continuación en Mascotíssimas demuestra que no es la primera vez que un niño es capaz de dar una lección de vida a un adulto. De hecho, tampoco es la primera vez que este niño llamado Tristán se ha viralizado gracias a su pasión por los animales y la manera en la que desea que todos los traten.

Su madre, la influencer y tiktokera catalana Cristina Orroche o más conocida como "El Mundo de Cuca" ya se viralizó en Tik Tok cuando su hijo daba una serie de pautas sobre "cómo tratar a los animales" y su relato fue de lo más adorable: "Mamá, a la Milka no se le pega, ni a los animales. Hay que cuidar así" enseña el niño mientras acaricia a su mascota. "Mira qué guapos son, mira" dice Tristán mientras abraza a Milka. "son preciosos ¿eh?" contesta la madre.

El vídeo ya ha sido visualizado por casi 6 millones de personas, pero ahora, Tristán ha vuelto a ser protagonista en las redes sociales al ver cómo su madre pidió un pulpo en un restaurante para comer. En el vídeo, Tristán no puede evitar llorar cuando ve el pulpo en el plato. "Es para comer el pulpo" dice su madre mientras que el niño contesta: "no para comer. El pulpo vive en el agua".

Tras varias explicaciones sobre los animales que viven en el mar, el niño le dice a su madre que además el pulpo es su animal favorito, algo que hace dudar a la influencer sobre si llegar a comérselo o no: "no me lo como, ¿no?"

Las redes sociales han alabado el bonito gesto del niño e incluso han opinado que probablemente el niño de mayor pueda ser vegano: "capaz que con el tiempo sea vegano, tenemos que aprender que la gente que no come animales no es exagerada, simplemente sienten diferente".