“El autoconsumo es la clave para un futuro energético sostenible”

Quantica Renovables es la cuarta empresa de España en el sector del autoconsumo y está especializada en ingeniería solar que brinda soluciones integrales de acceso al autoconsumo fotovoltaico tanto para hogares como para empresas. Pedro Matas, cofundador y director de autoconsumo doméstico en Quantica Renovables, da las claves para aprovechar estos beneficios.

–¿Cuál ha sido el desarrollo del año 2023 y cómo estamos progresando en la consecución de los objetivos establecidos en la Agenda 2030?

–En los últimos años, hemos logrado avances significativos en el sector de la energía fotovoltaica, duplicando la capacidad instalada. Estos logros nos han acercado cada vez más al objetivo establecido en la Agenda 2030. En España, ha sido especialmente relevante el crecimiento en la implementación de energías renovables en general. Hemos presenciado un aumento notable en la construcción de parques y huertos solares, así como en el desarrollo del autoconsumo, tanto a nivel residencial como industrial. Estos avances reflejan nuestro compromiso con la transición hacia un modelo energético más sostenible y nos acercan cada vez más a alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Durante el año pasado, se alcanzaron récords en la instalación de parques solares y en el ámbito del autoconsumo residencial e industrial. En este año 2023, nos encontramos en una dinámica similar, aunque se ha observado una pequeña ralentización en el sector, especialmente en los proyectos de instalaciones residenciales. Esto ha sido resultado de la estabilización de los precios de la energía y de un invierno con temperaturas suaves, lo que ha implicado un menor uso de sistemas de climatización. A pesar de ello, se están llevando a cabo numerosos proyectos a nivel residencial y estimamos que este año 2023 será el mejor en el sector en ese aspecto, así como en la generación de energías renovables en general.

–¿Cuáles son las razones fundamentales por las que es crucial aprovechar el Plan Eco Vivienda?

–Aprovechar el Plan Eco Vivienda es una oportunidad única y la más significativa hasta ahora en el ámbito residencial para acceder al autoconsumo fotovoltaico. Este programa representa la ayuda más poderosa entre todos los programas de incentivos que se han desarrollado en los últimos años. Está diseñado específicamente para mejorar la eficiencia energética de las viviendas, un área crucial para ser más eficientes y sostenibles con el medio ambiente. El Plan Eco Vivienda ofrece la posibilidad de obtener hasta un 80% de incentivos sobre el costo total de la instalación fotovoltaica en ciertos tipos de viviendas. Si bien existen requisitos y condiciones que deben cumplirse, estamos encantados de brindar información detallada a los usuarios que se acerquen y evaluaremos individualmente todas las condiciones para aplicar a esta subvención dentro del plan Eco Vivienda aquí en Andalucía. Es importante destacar que el Plan Eco Vivienda tiene un plazo límite para presentar solicitudes, que finaliza el 30 de junio. Estamos actualmente en la recta final, lo que significa que aquellos que deseen sumarse al autoconsumo fotovoltaico no deben perder esta oportunidad. Es una oportunidad extraordinaria que, sin duda, lamentarán aquellos que no la aprovechen ahora. Es fundamental actuar rápidamente, ya que el plazo de presentación de solicitudes para este tipo de proyectos finaliza el 30 de junio. No desaproveches esta oportunidad única para acceder a los beneficios del autoconsumo fotovoltaico y mejorar la eficiencia energética de tu vivienda. Aprovecha esta oportunidad antes de que sea demasiado tarde.

–Desde tu punto de vista, ¿consideras que es más conveniente optar por un sistema de autoconsumo fotovoltaico con o sin baterías?

–En nuestra experiencia, hemos realizado numerosas instalaciones de autoconsumo residencial que incluyen sistemas de almacenamiento o baterías de litio de última generación diseñadas específicamente para uso residencial. En mi opinión, agregar baterías de litio a un sistema fotovoltaico completa el círculo de la autosuficiencia y la sostenibilidad. Desde el punto de vista de la inversión, es cierto que añadir baterías implica un mayor costo inicial. Sin embargo, tanto en términos de rentabilidad económica como en el concepto de ser autosuficiente y tener un mayor control energético, las baterías de litio son una contribución significativa. Permiten almacenar el exceso de energía generada durante el día para utilizarla durante la noche o en momentos de menor producción solar, lo que maximiza el autoconsumo y reduce la dependencia de la red eléctrica convencional. Considero que el uso de baterías de litio en instalaciones de autoconsumo residencial es un valioso aporte tanto desde la perspectiva económica como en términos de autosuficiencia y empoderamiento energético. Aunque implica un mayor costo inicial, los beneficios a largo plazo justifican esta inversión adicional.

–Desde el contexto empresarial, ¿cuáles han sido las acciones clave que ha llevado a cabo Quantica Renovables para posicionarse como la empresa líder en autoconsumo en Andalucía?

–Como empresa, siempre nos esforzamos por hacer lo mejor que sabemos y podemos, y valoramos a nuestros clientes como si fueran parte de nuestra propia familia. Este enfoque se refleja en todos los departamentos de Cuántica Renovables, donde prestamos una atención meticulosa a los detalles. Contamos con un amplio conocimiento del producto gracias a nuestra experiencia en más de 4.000 instalaciones fotovoltaicas en viviendas e industrias. Nuestro equipo está formado por profesionales altamente capacitados, la mayoría de ellos ingenieros y técnicos andaluces, que trabajan en nuestros departamentos residencial, comercial y técnico. Además, contamos con un equipo directivo con experiencia en grandes multinacionales, que ahora se dedica a brindar un servicio excepcional a empresas destacadas como Inés Rosales.

–¿Cuáles son las ventajas adicionales que experimentan aquellos que deciden cambiar al autoconsumo?

–Actualmente, además de los incentivos disponibles para acceder al autoconsumo fotovoltaico, existen otras ventajas adicionales. Por ejemplo, muchos municipios en toda España, incluyendo Andalucía, ofrecen bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para aquellos que optan por el autoconsumo. También hay ayudas en forma de deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por mejoras energéticas en la vivienda. Todas estas iniciativas y ventajas se suman al impulso global hacia una transición energética efectiva, en la cual todos los ciudadanos deben sentirse parte. El cambio hacia el autoconsumo no solo beneficia económicamente a los usuarios, sino que también contribuye a la salud ambiental de nuestro entorno. Aunque aún queda mucho por hacer, estamos aquí para servir a todos aquellos ciudadanos interesados en la energía fotovoltaica, dispuestos a brindarles información y asesoramiento sin compromiso.