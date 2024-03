Para redactar este artículo tiro de la música, de la letra de una canción que dice algo así como "y yo que soy de los malos…", para referirme al lugar en el que nos encasillan a los regantes, en general, y a los de Huelva, en particular. "Yo que soy de los malos" les quiero contar cómo trabajamos y las particularidades de la agricultura de regadío en esta provincia nuestra, la onubense, para que saquen sus propias conclusiones.

Primero, antes que nada, me gustaría contarles que hemos evolucionado desde Corehu a ‘Huelva Riega’ (HuRiega), pero seguimos siendo la Asociación de Comunidades de Regantes de la provincia de Huelva, que acoge a 13 comunidades de regantes onubenses. Trabajamos en una provincia que tiene el 45,3 % de la superficie dentro de la Red de Espacios Protegidos de Andalucía, es decir, es superficie protegida. Frente a esto, solo el 5 % de la provincia se destina a la agricultura de regadío.

Gracias a esta particularidad, que no hándicap –porque según la RAE supondría un impedimento, y para nosotros no lo es–, "yo que soy de los malos" les explico que trabajamos para garantizar la sostenibilidad de una provincia protegida casi en la mitad de su superficie, con espacios naturales como Marismas del Odiel, el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Doñana… que nos han hecho adaptar nuestra forma de trabajar para no condicionar nuestro desarrollo económico y que agricultura y medio ambiente siempre sean compatibles.

Aun así, disponemos de un 7 % de la superficie agraria útil de toda Andalucía, frente a los datos de Sevilla (21,4 %), Córdoba (19,9 %) o Jaén (17,4 %). De nuevo, “yo que soy de los malos”, alzo la voz para decirles que, a pesar de estar a la cola en superficie agro, en Huelva somos líderes en agricultura ecológica, acogiendo casi el 20 % del total de Andalucía.

¿Cómo compatibilizamos agricultura con el espacio natural?

Como ya les he contado, tener buena parte de nuestra superficie protegida nos ha hecho trabajar de otra forma, para ser siempre compatibles con el entorno natural. ¿Sabían que más del 80 % de los agricultores de la provincia cuenta con estaciones de riego para medir cada gota de agua que aplica al cultivo? Esto en la situación de sequía que estamos viviendo se vuelve imprescindible, pero es que ya lo venimos haciendo desde hace mucho, mucho tiempo atrás.

Por su parte, las comunidades de regantes controlamos los consumos gracias a tecnología como el telecontrol; que nos permite abrir y cerrar válvulas, consultar contadores en tiempo real; aplicamos sanciones a los agricultores que no hagan las cosas bien; contamos con una red de distribución saneada y eficiente para no perder ni una gota de agua... ¿Qué nos falta? Les confesaré que la lista es un poco larga, y no tendría espacio en este artículo para detallar una carta a los Reyes Magos, pero lo esencial es que las administraciones sean conscientes de que tenemos un sistema precario e inestable, diseñado en los años 70, que no ha evolucionado con Huelva y su desarrollo.

La provincia de Huelva necesita embalses y presas para almacenar y distribuir el agua en toda la provincia, como la presa de Alcolea (246 hm3 disponibles); la presa de Coronada (440 hm3 ); la presa de Pedro Arco (21 hm3 ) y el sistema necesita -y por tanto, la sociedad onubense- los bombeos de Bocachanza I y II (75 y 150 hm3 , respectivamente al año); el canal de Trigueros; el trasvase al Condado y el desdoble del túnel de San Silvestre. Y, queridos lectores, esto no es solo para la agricultura, que ya saben que “yo soy de los malos”, es primordial para el medio ambiente, el consumo de agua en sus hogares, para la industria, el turismo…

Nosotros, los regantes, estamos comprometidos a seguir mimando cada gota, a ser eficientes, aplicar tecnología, exigir a todas las personas en nuestro sector que hagan las cosas bien… ¿Siguen pensando que soy de los malos?