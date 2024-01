Qué es la nieve de sandía y cómo afecta a la evolución del planeta

Mientras que la inmensa mayoría de ciudadanos viven pendiente de la predicción del tiempo para la semana, la evolución atmosférica sigue ofreciéndonos señales de que algo hay que cambiar en nuestro modus vivendi para no vernos sacudidos por desagradables episodios cada vez más frecuentes. Es a partir de la década de los 70 del siglo pasado cuando se fueron recogiendo evidencias de que la emisión descontrolada de gas de efecto invernadero y su acumulación en la atmósfera provocarían cambios en el clima, pero no ha sido hasta la última década del presente siglo cuando parece que la humanidad toma conciencia de que el cambio climático no es un fenómeno o una teoría, sino una realidad que las subidas del nivel del mar, las olas de calor, las sequías, las inundaciones y las tormentas nos van mostrando casi a diario en el planeta.

Olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas nos recuerdan a diario el intenso proceso de cambio climático en el que estamos inmersos

Explica Greenpeace que existen cinco amenazas que ponen en riesgo al medio ambiente en el Mundo: deforestación, incendios forestales y producción agrícola, combustibles fósiles, consumo irresponsable, el uso de plásticos y el transporte y movilidad. Menos conocidos son otros fenómenos, como la nieve de sandía, pero se está extendiendo y amenaza el futuro de los glaciares ¿Qué es la nieve de sandia y cómo afecta a la evolución del planeta? Aquí os lo contamos.

Se conoce como nieve de sandía o sangre de glaciar al fenómeno por el que la nieve del suelo se tiñe de un tono rojo rosado debido al impacto que en ella genera una especie de alga rosada, llamada Chlamydomonas nivalis, que, al contrario que la mayoría de algas, suele aparecer en zonas de aguas frías, afectando seriamente a la reducción de los glaciares.

Un fenómeno cada vez más extendido

Según un estudio publicado en la revista Science Advances en el que se examinaron cerca de nueve mil glaciares, este fenómeno no es exclusivo del continente americano, donde se hace más presente en las montañas de Columbia Británica, Idaho, el estado de Washington, Alberta, Alaska y Montana. Allí es donde mayor impacto está generando con tres centímetros de agua derretida en la superficie de zona de glaciares debido al efecto de la alga rosada, pero también se puede encontrar en Nueva Zelanda, los Alpes, el Monte Olimpo y la Antártida.

El temor en este caso es que produzca efecto pescadilla que se muerde la cola, con las algas dañando la nieve y el hielo y concentrándose cada vez más ante la falta de estos elementos, lo que aceleraría el deterioro del planeta.