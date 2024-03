“El objetivo de Giahsa es claro: el mejor servicio a los usuarios al precio más justo posible”

Santiago Ponce (Bonares, 1977) es director ejecutivo de Giahsa desde finales del pasado mes de agosto. Ingeniero Químico por la Universidad de Huelva, ha sido CEO de diferentes empresas en el ámbito privado desde 2003 y durante estos años ha ostentado cargos de representación tanto en el Partido Popular, como en la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva o la Diputación Provincial.

–Han pasado más de seis meses de su nombramiento como Director Ejecutivo de Giahsa. ¿Cuál fue su primera reacción tras conocer que iba a tomar las riendas y cómo ha transcurrido este periodo inicial?

–Cuando Diego del Toro, presidente de la MAS y Giahsa, me pidió que me sumara al nuevo proyecto lo asumí como un reto personal. Me pareció muy acertado por su parte tratar de aportar una visión profesional a la dirección, ya que él mismo procede del mundo empresarial, con una dilatada experiencia en gestión, como es mi caso. Llevo años defendiendo públicamente que es una empresa necesaria, pero mal dirigida. Es lo que he podido constatar en este periodo inicial, están siendo meses muy intensos y de absoluta dedicación, puesto que vengo de un sector distinto al del abastecimiento de agua y la gestión de residuos. En este punto debo realizar un reconocimiento a los trabajadores de la empresa y, especialmente, al equipo directivo, que han prestado toda su colaboración e implicación.

–¿La Giahsa que empieza a conocer la esperaba así? ¿Con qué situación general se encuentra?

–En líneas generales he encontrado un equipo humano técnicamente muy cualificado e implicado, si bien se viene arrastrando el deterioro de la marca Giahsa. La situación financiera es un asunto aparte. El modelo de negocio, desde mi punto de vista, ha estado alejado de estrategias y toma de decisiones de carácter empresarial y más dirigido políticamente, hasta el punto de que en el ejercicio 2022 ha quedado muy deteriorada la situación financiera, con un pasivo financiero que alcanza los 163 millones. Por ello, estamos dirigiendo buena parte de nuestros esfuerzos en revertir esta situación.

–¿Es la sequía uno de los caballos de batalla más graves al que enfrentarse en estos momentos?

–En cuanto a la sequía los usuarios debemos asumir que se debe producir un cambio en nuestros hábitos de consumo de agua y generación de residuos, tendente a un consumo más responsable de agua y una separación más rigurosa y selectiva en los residuos domésticos. Estamos viviendo un cambio climático irreversible, que producirá periodos de sequía más largos y repetitivos. Por ello, las empresas de abastecimiento debemos anticiparnos, y de hecho lo estamos haciendo, a este cambio de paradigma. Pero es sustancial que todo lo que se realice venga acompañado del compromiso de los usuarios.

–Ha llegado con un proyecto definido. ¿Cuáles son a grandes rasgos las líneas maestras del mismo?

–El objetivo es dar el mejor servicio a los usuarios al precio más justo posible. Para ello debemos implantar un nuevo modelo de gestión, centrado en optimizar y controlar los costes y rentabilizar al máximo todos los activos disponibles, empezando por el mayor y mejor de ellos, sus trabajadores. En paralelo, en relación al abastecimiento de agua, se deben perfeccionar los sistemas para reducir al máximo las pérdidas, que en zonas de la provincia llegan casi al 60 %. En lo referente a residuos urbanos hay que aumentar la eficiencia, ya que no podemos estar por debajo del 15 % en separación selectiva de residuos. La meta es que al final de mandato se hayan implementado todas las medidas para el cambio de modelo de gestión, lograr que la empresa sea financieramente sostenible, se reduzca la brecha en las tarifas con respecto al resto de empresas del sector en Andalucía, se aumente la eficiencia de los sistemas para reducir al máximo las pérdidas de agua y se incrementen las tasas de reciclaje separativo.

–¿Cómo definiría el presupuesto que se ha presentado ante el Pleno de la MAS para el presente año?

–Es un presupuesto de transición, con el objetivo puesto, como decía antes, en ir implementando las medidas necesarias para el cambio del modelo de gestión a lo largo del año. Ha estado muy condicionado por una serie de compromisos obligatorios para el ejercicio 2024. Además de la situación financiera que ya lastraba la empresa, para este año se presenta una situación de partida excesivamente compleja que, a pesar del enorme esfuerzo por contener y recortar gastos (hemos llegado a reducir más de siete millones el presupuesto inicial), presumiblemente nos aboque a actualizar las tarifas.

–Hablemos del presente. ¿Cuáles son los proyectos de mejora más ambiciosos que maneja la dirección de Giahsa en estos momentos, cuáles las nuevas propuestas en relación a la gestión de la empresa?

–Como decía, estamos centrados en los usuarios, en darles el mejor servicio al precio más justo. Pero para ello es necesario, como premisa, un cambio en el modelo de gestión de Giahsa, un cambio que implica tanto al equipo de dirección, los técnicos y todos y cada uno de sus trabajadores. La optimización de costes y la mejora sustancial en los porcentajes de eficiencia de las redes es fundamental. Hay que centrarse también en mejorar la gestión de los residuos, optimizar cada una de las rutas para ser lo más operativos posible. También es importante implicar y motivar a la plantilla en el desempeño de sus funciones e ir mejorando la distribución de carga de trabajo.

–¿Cómo ve el futuro a corto y medio plazo? ¿Cómo se imagina la Giahsa de mañana?

–Giahsa es una empresa con mucho futuro. Y debe de ser uno de los actores fundamentales que contribuyan al desarrollo de la provincia de Huelva. Debemos potenciar la vocación de servicio a la sociedad, ensanchando su base y convirtiéndonos en una empresa de servicios de referencia en toda la provincia de Huelva. En Giahsa, además, hay sitio para todos y no podemos excluir a nadie. Tengo el convencimiento de que en dos o tres años los usuarios empezarán a percibir los cambios en todos los terrenos, tanto en gestión, comunicación o mejora y reducción de las tarifas.