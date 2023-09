Caída histórica en la producción de combustibles fósiles en la UE

Según el último informe publicado por Ember, grupo de reflexión integrados por expertos en energía que trabaja en el análisis de datos para el estudio del desarrollo de las renovables, en el primer semestre de 2023 se produjo un desplome de la generación fósil en la UE, que dio lugar a la producción más baja registrada. La eólica y la solar siguieron creciendo: la solar aumentó un 13% y la eólica un 5%. La hidráulica y la nuclear se están recuperando de sus mínimos históricos de 2022, aunque sus perspectivas a largo plazo son inciertas.

La caída de los fósiles se debió sobre todo a un descenso significativo de la demanda de electricidad, en medio de unos precios del gas y la electricidad persistentemente altos, una reducción de la producción industrial y medidas de emergencia durante el invierno. Para acomodar la recuperación de la demanda al mismo tiempo que se garantiza que la transición energética sigue su curso, la UE debe acelerar el despliegue de energía limpia, con especial atención a abordar las barreras a la integración de las renovables.

Según las principales aportaciones de este informe, la generación a partir de combustibles fósiles se desplomó un 17%, alcanzando el nivel más bajo jamás registrado. Entre enero y junio, los combustibles fósiles generaron 410 TWh en la UE, lo que supone el 33% de la demanda más bajo de la historia. Este desplome estuvo encabezado por el carbón, que cayó un 23% en la Unión Europea en la primera mitad del año, mientras que el gas disminuyó un 13% interanual. En mayo, el carbón batió un récord al generar menos del 10% de la electricidad de la UE por primera vez en la historia.

Además, el análisis de Ember, señala que la demanda de electricidad cayó un 5% en el primer semestre de 2023. Concretamente, apunta que en medio de los altos precios de la energía y las medidas de emergencia, la demanda de electricidad cayó sustancialmente a un mínimo histórico de 1261 TWh, por debajo incluso del mínimo pandémico de 2020 de 1271 TWh y el más bajo desde al menos 2008 para los actuales Estados miembros. Esta caída fue responsable de la mayor parte del descenso de la generación fósil en la UE.

Los datos confirman que la energía solar sigue creciendo, mientras la energía limpia se recupera y crece moderadamente. El crecimiento de la energía solar continuó en el primer semestre del año, con un aumento de la generación del 13% en comparación con el mismo periodo de 2022. La generación eólica aumentó un 5% mientras que la hidráulica se recuperó hacia niveles medios (+11%). La nuclear cayó (-4%), pero mejorará a medida que avance el año. De enero a junio, 17 países generaron porcentajes récord de electricidad procedente de energías renovables: Grecia y Rumanía superaron el 50% por primera vez y Dinamarca y Portugal superaron el 75%.

En sus conclusiones, los expertos señalan que en este primer semestre de 2023 mostró algunos signos alentadores para la transición energética. "La generación a partir de combustibles fósiles se redujo sustancialmente, la energía eólica y solar siguió aumentando y otras fuentes limpias se recuperaron de los malos resultados del año pasado. Sin embargo, gran parte del descenso fósil puede atribuirse a una importante caída de la demanda de electricidad, que en gran medida no es sostenible ni deseable", explican. Aunque la tendencia a la baja de la generación de carbón y gas debe continuar para alcanzar los objetivos de la UE y de los países en materia de descarbonización, Europa no puede depender de una reducción indeseable de la demanda para lograrlo.

Además, respecto al origen de los datos, el documento reconoce que "en los últimos años la UE ha desplegado una gran cantidad de generación solar no medida en la red de transporte, en gran parte en tejados. Como esta generación rara vez se mide directamente, hay que estimarla". Así, en varios países, como Italia, Bélgica, Polonia y Francia, los gestores de redes de transporte nacionales comunican estas estimaciones, mientras que en los Países Bajos las estimaciones son realizadas a posteriori por Statistics Netherlands y en tiempo real por NetAnders. Sin embargo, en al menos once países, entre ellos España, Hungría, Bulgaria, Rumanía, Portugal y Austria, no se comunican estimaciones.