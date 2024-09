Desinformación sobre el clima: un ranking para las Big Tech

En una era donde el cambio climático representa una amenaza cada vez mayor para nuestro planeta, la batalla contra la desinformación se vuelve más crucial que nunca. Un reciente informe de la Coalición Acción Climática contra la Desinformación ha revelado un panorama alarmante sobre el rol de las redes sociales en la perpetuación de la desinformación climática. Este informe evalúa las principales plataformas, como Twitter/X, YouTube, Meta y otras, en base a diversos criterios, y los resultados son preocupantes.

Publicado en el marco de la Semana del Clima de Nueva York, el informe enfatiza la urgente necesidad de que las plataformas de medios sociales implementen medidas efectivas contra la desinformación climática. El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha destacado que el modelo de negocio de las grandes tecnológicas, que frecuentemente "monetiza la ira y la negatividad", está socavando los esfuerzos globales para combatir el cambio climático.

El informe señala que Pinterest es la plataforma con mejor desempeño, gracias a sus políticas para mitigar la difusión de desinformación climática, aunque aún existe margen para mejorar. Por su parte, YouTube, Meta (anteriormente Facebook) y TikTok han mostrado compromisos para abordar la desinformación sobre el clima, pero la implementación de estas políticas ha sido insuficiente. En el caso de Twitter/X, la plataforma ha registrado los peores resultados, obteniendo solo un punto debido a la falta de políticas claras sobre la desinformación climática, la carencia de mecanismos de transparencia pública y la ausencia de pruebas que demuestren una aplicación efectiva de sus políticas.

Adicionalmente, todas las plataformas presentan importantes deficiencias en la elaboración de informes algorítmicos, y la mayoría de ellas no reporta sobre las tendencias de desinformación. El informe también destaca que no hay evidencia que indique que estas plataformas estén aplicando eficazmente las políticas existentes sobre la desinformación climática. Además, la mayoría de las plataformas no cuenta con políticas específicas para abordar el greenwashing, una práctica que promueve falsamente a productos o empresas como respetuosos con el medio ambiente.

Este informe es una llamada de atención, no solo para las plataformas tecnológicas, sino también para los reguladores y la sociedad en general. El cambio climático es una amenaza existencial, y es crucial combatir tanto la desinformación como el greenwashing para evitar una catástrofe. Es el momento de que los gigantes de las redes sociales asuman su responsabilidad y prioricen la lucha contra la desinformación climática.