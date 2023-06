Estos son los motivos que impiden a los españoles viajar de una manera más sostenible

Los españoles desean reducir su huella de carbono a la hora de viajar en sus vacaciones, como así revela la encuesta Los españoles y el papel de los empresarios y las escuelas para fomentar viajes más responsables, publicada por Evaneos, empresa pionera en turismo de impacto, en la que han participado 1.000 personas.

Los resultados de la encuesta explican algunos motivos por los que los ciudadanos no viajan de manera tan responsable con el entorno como les gustaría. Por un lado, los españoles creen que los empresarios deberían ofrecer más flexibilidad a la hora de que se asignen los días de vacaciones. Pues el 84% de la muestra piensa que los jefes deberían aceptar que los empleados disfruten de sus días libres sin que estos estén supeditados al calendario escolar, para así no tener que viajar en temporada alta. Casi la mitad de los encuestados afirman que su empresa no les permite tener dos semanas seguidas de vacaciones fuera de verano.

Y es que viajar fuera de los períodos de temporada alta sería "más respetuoso con las comunidades locales y el ecosistema, permitiendo a los viajeros disfrutar de experiencias de verdad, guiados por un agente local, en las que descubrir lugares extraordinarios, disfrutar de los entornos naturales, probar las delicias locales y tener tiempo para desconectar de las obligaciones del día a día", como indica Paloma Blázquez Terrón, Country Manager Southern Europe de Evaneos. Una manera de viajar más responsable que, como señalan el 64% de los encuestados, sería positivo para la economía local del destino. El mismo porcentaje piensa que una jornada laboral de cuatro días provocaría que a la hora de desplazarse se utilicen medios de transporte más sostenibles.

La inflación, el otro motivo que impide viajar de manera más sostenible

Además de la poca flexibilidad que ofrecen las empresas a sus empleados a la hora de disfrutar de sus vacaciones, la inflación es otro motivo que hace que estos no puedan viajar de una forma tan sostenible como les gustaría. Y es que como revela la encuesta, al 69% le impiden los altos precios tomar medidas como permanecer más días en el destino elegido, algo que haría el 67%, o desplazarse en un transporte más ecológico, como el tren en contraposición del avión, como respondió el 64% de la muestra. Acciones que servirían para viajar de manera más respetuosa con el medio ambiente.

Por otro lado, las personas con hijos ven más difícil disfrutar de las vacaciones sin que estas coincidan con las del calendario escolar, aunque un 26% ya ha viajado en familia haciendo que los más pequeños falten a clase mientras que un 32% no lo vería con malos ojos. Por el contrario, tan solo un 22% no dejaría que sus hijos pierdan días lectivos por ir de vacaciones con ellos.