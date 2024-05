Ayvens, una nueva compañía para avanzar en la movilidad sostenible

Nace Ayvens de la unión de ALD Automovite y LeasePlan España, dos compañías fundadas respectivamente en 1992 y 1985 y que, desde septiembre de 2023, operan conjuntamente y que, con esta nueva identidad operarán una flota corporativa multimarca en España de más de un cuarto de millón de vehículos, siendo así la primera firma de renting de nuestro país.

Ayvens se origina así tras la compra de LeasPlan por parte de ALD y, ahora, su pretensión es liderar el camino hacia una movilidad con cero emisiones netas de carbono, así como hacia una transformación digital.

El proyecto está respaldado por su accionista mayoritarios, Société Genérale y su eslogan es "Better with every move" con el que se pretende trasladar la misión "de ofrecer una movilidad "mejor" avanzando firmemente para los clientes, las empresas y el planeta".

En total, trabajan para Ayvens un total de 14.500 empleados en 42 países, con oficinas en España en las ciudades de Madrid, Barcelona, Bilbao, Santiago, Valencia y Sevilla.

Pedro Malla es su director general y consejero delegado, y forman parte también del consejo de dirección Javier Pérez (Service & Commercial Support Director); Valentín Sánchez (Finance Director); Clara Santos (SOT - Digital & IT Director); Francisco Ruiz (Remarketing Director); Manuel Gabás (Operations & Procurement Director); Mercedes Pozuelo (HR & Legal Director); Joaquín Barallat (Risk & Compliance Director) y Antonio Cruz (Commerce Director).