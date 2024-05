BYD se estrena en España con los híbridos enchufables gracias al Seal U

En China, de donde es oriunda, BYD no sólo cuenta en su gama con modelos dotados de sistemas de propulsión eléctricos, sino que también dispone desde 2008, cuando lanzó el F3DM, de coches con sistemas híbridos enchufables. Actualmente dispone de modelos como los Qin Plus o Song Plus, de manera que BYD ya lleva más de 4 millones de unidades vendidas de su tecnología Dual Mode.

Este último, el Song Plus, es un SUV de 4,78 m de largo conocido en España como BYD Soul U y, recientemente, se ha puesto a la venta contando con versiones eléctricas de 218 CV (160 kW) con, baterías de 71,8 y 87 kWh, según se trate del nivel de equipamiento Comfort o Design.

Ahora, este Soul U estrena la tecnología Dual Mode en Europa cuya base es la utilización de un de 1,5 litros atmosférico y dos motores eléctricos, uno en cada eje de modo que cuenta con tracción total. Estos motores del Seal U ofrecen una potencia conjunta de 324 CV y el par máximo de 300 Nm, en tanto que el de gasolina aporta 131 CV y los eléctricos 150 kW (204 CV) o 120 kW (163 CV), según nos refiramos al delantero o al trasero.

Según el nivel de equipamiento de que hablemos, este BYD Seal U DM-i, que ésta es su denominación comercial en tanto que hace referencia a Dual Mode intelligence, tiene diferentes capacidades de baterías, siempre con cátodo de litio-ferrofosfato.

Así, los motores eléctricos están alimentados por una batería de 18,3 kWh en el caso de los acabados Boost o Design, mientras que en el Comfort es de 26,6 kWh, que es una capacidad muy grande. Esto permite que las dos primeras versiones de este SUV ofrezcan una autonomía usando exclusivamente la electricidad de hasta 80 km, mientras que en caso de la tercera se puedan homologar conforme a la norma WLTP un alcance de 125 km.

Serán los Seal U DM-i Boost y Design los que primero comercializará BYD en España, con precios de 34.990 y 41.990 euros incluyendo la oferta de lanzamiento y con entregas que comenzarán el próximo mes de agosto; en tanto que el Comfort no llegará hasta final de año. Su precio será de 40.500 euros, aunque en este caso no se conoce si contará o no con alguna promoción que lo rebaje.

En cualquiera que sea su versión, el BYD Seal U DM-i dispone de dos modos de conducción: EV y HEV. En el primero de ellos, y previa selección del mismo, este SUV se mueve usando sólo la energía de la batería, pasando a contar con el motor térmico en el caso de que el nivel de carga descienda. En el segundo, es esta última la situación que se produce por defecto, aunque el sistema de gestión prevalece, en lo posible, el empleo de la electricidad que es complementada por el empuje del motor de gasolina según la aceleración que se demande.

Obviamente, y como en todo híbrido, la batería no sólo recibe energía cuando se la conecta a la red eléctrica -con corriente alterna y continua, usando potencias de 11 o 18 kW en el mismo orden-, sino que también puede reponerla en movimiento gracias a la frenada regenerativa o al giro del motor, dando en este caso al conductor la posibilidad de ajustar cuánta carga requiere para ella entre un 25 y 70 por ciento.

En relación. su equipamiento, de serie el BYD Seal U DM-i ofrece una pantalla táctil con rotación eléctrica de 15,6” para el sistema de infoentretenimiento y otra de 12,3" para la instrumentación, así como diferentes sistemas de ayudas a la conducción alimentados por la información recibida a través de cinco radares y una cámara.

BYD ofrece para este híbrido enchufable una garantía general por seis años o 150.000 km y de ocho años o 200.000 km de cara a proteger la capacidad de la batería en, al menos, un 70 por ciento de su capacidad; mientras que es de ocho años o 150.000 km para el motor eléctrico.