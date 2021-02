Balance de los accidentes con patinetes en 2020: 6 muertos y 109 heridos

Como vehículos no matriculados que son no existen cifras oficiales de siniestralidad respecto a los patinetes eléctricos, pero un informe realizado por Fundación MAPFRE, en colaboración con CESVIMAP, bajo el epígrafe 'Crash-tests de patinetes eléctricos, riesgos asociados y recomendaciones para un uso seguro', señala que en 2020 se produjeron más de cien accidentes de circulación con patinetes eléctricos, en los 109 personas sufrieron lesiones y seis fallecieron.

Entre las principales conclusiones que presenta este informe destacan que los afectados son mayoritariamente personas de entre 16 y 35 años, los incidentes más habituales son las colisiones contra coches (66%), con furgonetas (8%) y con peatones (11%), caídas y atropellos de peatones, que son los que más daños de mayor gravedad sufren, y no llevar casco (40%) o circular por una vía interurbana aparecen entre los principales factores de los siniestros mortales.

Cada vez son más las personas que optan por desplazarse en patinetes eléctricos. Son económicos, ligeros, respetuosos con el medioambiente. Estas virtudes han favorecido su rápida expansión, tanto en propiedad como alquilados. Sin embargo, la falta de experiencia de numerosos usuarios y la ausencia de una normativa homogénea provocan cierto caos de convivencia y seguridad vial.

No todos los usuarios de patinete se han adaptado a las nuevas normas

Los datos de 2020 registran 24 siniestros más, 26 heridos más y un fallecido más que en 2019. Un tercio de las víctimas en este tipo de accidentes sufre traumatismo craneoencefálico que precisa de ingreso en una uci. Además, siete de cada diez siniestros tuvieron lugar en la calzada y el resto en aceras y zonas peatonales.

Por ello el pasado 2 de enero entró en vigor el RD 970/2020 de 10 de noviembre de 2020, que prohíbe la circulación de los patinetes eléctricos por vías interurbanas, travesías, autovías, autopistas, túneles urbanos y aceras. La nueva normativa, informa, además, sobre la necesidad de contar con un certificado de circulación, así como de la prohibición de llevar asiento, superar los 25 km/hora o ir acompañado. Y bien por desconocimiento, bien por falta de civismo, no todos los usuarios de patinete se han adaptado a las nuevas normas por lo que el primer mes de aplicación ya han traído las primeras sanciones.

Consejos para evitar accidentes

Según los responsables de la Fundación Mapfre, para evitar atropellos a peatones, además de no circular por zonas reservadas para los viandantes, recomiendan a los conductores de patinetes usar chalecos reflectantes y casco de tipo integral, no llevar auriculares para escuchar música y no emplear el pie como freno.

Mapfre también hace un llamamiento a los fabricantes para incorporar en sus diseños tecnología que permita absorber la energía en caso de impacto o atropello y aconseja a los propietarios de estos vehículos no manipular la velocidad ni la potencia de los patinetes porque pueden provocar sobrecalentamientos y cortocircuitos.

¿Dónde se producen los accidentes de patinete?

El informe de la Fundación MAPFRE analiza los principales sitios en los que se suelen producir los accidentes de patinete. Así, la mayoría de los siniestros ocurren en las ciudades (98%), concretamente en los carriles para vehículos (66%), en forma de colisiones (60%), atropellos (20%) y caídas (19%).