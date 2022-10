Bruno Mattucci, CEO de Nissan Motor Ibérica, "para la electrificación falta un plan compartido"

La electrificación del mercado ha sido el tema estrella del encuentro del consejero director general de Nissan Motor Ibérica, Bruno Mattucci, con los periodistas en el concesionario de Loreto Motor de Jerez. No obstante, la charla arranca, precisamente, en torno estas concesiones y la rentabilidad media de la red de Nissan en un año en el que el mercado parecer que terminará acabando, por lo bajo, en torno a las 830.000 unidades. Para el directivo de Nissan Motor Ibérica, “este año la rentabilidad va a ser algo crítica, porque hemos sufrido de falta de vehículos. Cuando miramos como funciona la dinámica de los concesionarios contar con volumen de vehículos es fundamental. Tenemos organizaciones que sufren cuando bajan los suministros, con un impacto brutal. A pesar de esto, la previsión que tenemos es de una rentabilidad media de un uno por ciento a final de este año, pero la red de distribución es amplia y vamos a tener concesionarios que llegará al 3,5 y otros que tengan perdidas. El potencial de la marca hoy puede garantizar una rentabilidad a los concesionarios por encima de otras, superior al 3 por ciento”

Mattucci concentró el foco en las repercusiones que está suponiendo para todas las marcas, Nissan incluida, la falta de suministros pues, de hecho, “hoy nosotros tenemos una cartera de 10.000 unidades pendientes de entrega y eso dice mucho del problema, teniendo en cuenta que, como sabemos, en España es importante tener el coche listo para la entrega, ya que muchos clientes, cuando les dices que tienen que esperar cuatro meses para tener su coche, no firman el contrato. Y el año que viene, 2023, no estará mejor porque el mercado español tendrá cifras por debajo del mercado de la pandemia, con muchos fabricantes aún con problemas de suministro”.

“Está claro -prosigue Mattucci- que vivimos un momento complicado y que de los tres factores, que son falta de microchips, COVID y problemas de logística, algunos parecen solucionados y no impactarán en la fabricación, pero permanece el primero, la falta de microchips. En este sentido, las inversiones en nuevas plantas para su fabricación se lanzaron en 2021, pero hacen falta dos o tres años para que sean totalmente operativas, lo que lleva a que antes de 2024 no vamos a tener nuevas oportunidades de contar con esos chips tan necesarios”.

“Cuando conduces un Qashqai o un X-Trail e-Power entiendes lo que aportan”

En cuanto a la estrategia de Nissan para el lanzamiento de sus nuevos productos, para el consejero director general de Nissan en España, el objetivo está claro “tenemos que llevar a quienes tienen una experiencia positiva con nuestros coches térmicos al e-Power. Es un reto complicado el de explicar las ventajas que tenemos con esta tecnología. Y el secreto está en la prueba de los coches que cuentan con ella. Queremos que los concesionarios maximicen las oportunidades de e-Power. Porque sólo cuando conduces un Qashqai o un X-Trail con esta tecnología entiendes exactamente lo que aportan al poder conducir un coche eléctrico sin miedo a no contar con infraestructura de carga”.

Apuntamos que la etiqueta Eco de la DGT en el parabrisas en lugar de la Cero, puede no ayudar a conseguir un mayor peso comercial para los SUV de Nissan con esta tecnología e-Power, con lo que Bruno Mattucci está de acuerdo. “No ayuda la etiqueta, pero al final todos los fabricantes hoy están gestionando este periodo de transición con tecnologías que no son al ciento por ciento eléctricas, que es nuestro objetivo a medio plazo. Creemos que el e-Power es la mejor tecnología para acostumbrar al cliente al coche eléctrico. En relación a estos, nuestra experiencia es de más de diez años y hemos visto que quienes se han decidido por ellos no vuelven al coche de gasolina por lo satisfactorio de la experiencia. Es algo que encanta, diferente, con una aceleración rápida, ausencia de vibraciones, de ruido… y, para ellos, volver a los coches de combustión es como retroceder en el tiempo diez o quince años y les resulta complicado renunciar. Con el e-Power damos la oportunidad a los clientes de tener las ventajas de los eléctricos”.

Pero, e-Power al margen, ¿cómo conducir a los usuarios hacia eléctricos, coches como el Leaf y el Ariya cuando, efectivamente, en España quizá vamos lentos en la creación de infraestructura de carga respecto a otros países de la Unión Europea? Mattucci, responde: “Si miramos a los quienes han decidido comprar un coche eléctrico al ciento por ciento, se trata en la mayor parte de los casos de personas que lo enchufan en su casa o la oficina. Y con los concesionarios tenemos que entender si el cliente tiene la oportunidad de cargar así el vehículo, de modo que si vemos que esto es posible, vamos a proponerle que elija uno de nuestros coches eléctricos”.

Prosigue,“en los años que vienen, teniendo en cuenta que en 2030 no podremos vender coches de combustión, esperamos que con el gobierno se pueda planear una infraestructura de recarga. Que se pueda poner en marcha un plan que hoy no tenemos y necesitamos, porque se habla de la electrificación en 2030, pero necesitamos saber qué vamos a hacer en 2023, 2024, 2025… Hace falta un plan de acción para alcanzar ese objetivo. Hay que poner en una mesa al gobierno, los fabricantes… ANFAC ya ha planteado ese plan pero, hasta ahora, no hemos visto acción por parte del gobierno”.

El consejero director general de Nissan en nuestro país insiste en la necesidad de ese plan de infraestructuras de carga para conseguir llevar adelante los planes de descarbonización, pero también la dificultad que plantea la burocracia para el desarrollo de las redes de carga. “Hoy cada una de las comunidades autónomas tiene sus reglas, lo que no ayuda; y cuando hablamos de supercargadores, que son los que se necesitan porque son los que demandarán los vehículos del futuro con baterías de gran capacidad, con más de 70 kWh que habrá que recargar en 20 o 15 minutos, instalarlos es casi imposible. Tras un año hay casos en los que no se ha conseguido los permisos de la instalación”.

"Un eléctrico es más caro, pero el cliente no paga el precio del coche"

Le planteamos a Bruno Mattucci si, a la hora de que los usuarios elijan los coches eléctricos como una opción, quizá el problema principal no sean, antes que otros, sus precios, a lo que él argumenta que “aunque es verdad que un coche eléctrico cuesta más que uno de gasolina, con las fórmulas financieras que promovemos el cliente, básicamente, no paga el precio del coche. Él paga la diferencia entre el precio del coche y el valor residual después de dos, tres o cuatro años, y esto hace que la cuota mensual de un eléctrico comparado con uno de gasolina no sea muy diferente. Ahora, si además el Gobierno, como se ha hecho en otros países de Europa, ofrecen ventajas ligadas al uso junto con acceso a las autopistas sin peaje, aparcar sin tener que pagar, seguros que aplican una tarifa más barata, mantenimiento más económico… Si tenemos en cuenta todo esto, yo creo que la diferencia no es tan grande como parece”.

Y con tanta limitación de infraestructura, en un mercado a la baja, los precios… ¿cómo podrá subir la cuota de los turismos eléctricos en el mercado? Bruno Mattucci, afirma que “la respuesta es difícil, porque aunque hay un 60 por ciento de los consumidores españoles que dicen que no tendrían problemas en conducir un coche eléctrico, porque es una pesadilla encontrar un cargador, es una pesadilla instalar infraestructuras. Por eso es necesario conseguir que trabajen conjuntamente constructores, autoridades… para aumentar sus ventas. Estamos revolucionando la manera de movernos. La movilidad no puede dejarse sólo en manos sólo del Gobierno”. Y reitera, “la única fórmula que conozco para tomar decisiones en algo tan importante pasa por que todos los actores se sienten en torno a una mesa y pongan en marcha un plan compartido. Esto es lo que falta”, demanda el más alto directivo de Nissan en España.

Respecto a que el 90,7 por ciento del medio millón de SUV que Nissan ha vendido en España aún formen parte del parque móvil, Bruno Mattucci valora que la vigencia de esas 454.000 unidades, “es buena por una parte, porque estamos demostrando que tenemos una alta calidad, con un alto valor residual. Por otra parte, sabemos bien que el parque español es uno de los más viejos de Europa, y hay que mirar su impacto en el medioambiente. Y ahí está otro problema importante, el de cómo ayudar a los ciudadanos a renovar sus coches viejos. Las marcas a través de campañas de promoción intentan mover a los clientes hacia las compras, pero es complicado porque el precio de los coches está subiendo por diferentes motivos, como la tecnología que aportan. Quizá igual que hay incentivos para ayudar a incentivar la compra de eléctricos, habría que buscar incentivos para ayudar a quienes tienen coches viejos para que compren otros más modernos”.

Le apuntamos que, entre esos incentivos para la venta, en este caso de eléctricos, no se contempla uno de los más demandados por él mismo, la eliminación del IVA en los turismos al ciento por ciento eléctricos. Para Mattucci “tenemos el ejemplo de muchos países en Europa que debemos mirar y que han llevado a cabo acciones que han funcionado bien y hacer algo parecido, no reinventar el mundo. Veamos lo que han hecho en Inglaterra, Alemania, Noruega… qué han puesto en marcha programas que están funcionando. Sólo en Italia no se ha puesto en marcha ningún programa serio”.

“La implementación del plan Moves no funciona”

Y, ¿considera Mattucci serio el plan Moves puesto en marcha en España?. Responde: “En principio, sí, podría funcionar. Pero la implementación no lo hace. Hay que dar una certidumbre a los consumidores y no se puede decir que en un año, no se sabe cuándo, no se sabe de qué manera, tu le vas a dar un incentivo. Así no funciona bien. Además, las ventajas fiscales varían según las comunidades autónomas, las que tienes en relación a las instalaciones de cargadores se cuenta en unas sí y otras no. Todo no ayuda a darle tranquilidad al cliente para que compre un coche eléctrico. Y también es difícil para nosotros explicárselo porque no hay un estándar. Todo no ayuda”.

Sobre las Zonas de Bajas Emisiones, obligatorias en ciudades de más de 50.000 habitantes a partir del año que viene, Bruno Mattucci opina que el “son una manera más de detener la circulación de coches que de empujar hacia una conducción al ciento por ciento eléctrica. La idea no es mala, pero hay que ser capaces de garantizar la libertad de elección de movilidad a los ciudadanos, ponerlos en una posición central y darles la posibilidad de elegir el medio de transporte que quieren usar en un área. Podemos hablar de si coches con que etiquetas, bicicletas, patinetes.. Pero hoy han creado diferentes prioridades para los medios y han puesto el coche como la última de las opciones, a la cola, cuando debieran haber puesto los diferentes medios al mismo nivel. Si no, una vez más estamos demonizando el coche”.

Por último, preguntado en cuanto a las previsiones para el próximo año y la posibilidad de desplazar las entregas que se están haciendo a particulares, cuando este mercado cae, hacia las flotas, Mattucci responde que “estamos dando prioridad a los clientes particulares en un periodo de falta de suministros. Muchos de ellos se están moviendo al renting y lo estamos teniendo en cuenta con un producto de renting en casa y trabajamos con bancos que también lo contemplan. Y, después, de estos están las flotas, que son nuestros clientes desde hace muchos años y no podemos olvidarlos. Lo que hemos reducido casi a cero es el canal de rent- à-car por una cuestión de prioridad y rentabilidad. Ahora, no es fácil dar una respuesta a todos. No obstante, la situación está mejorando y estamos empezando a recibir coches, trabajando con los concesionarios para acelerar la entrega de la cartera que tenemos. En cuanto a los objetivos, puedo hablar de una cuota de mercado para Nissan este año de un 2,5 por ciento, que no es el potencial de la marca, pero que es el máximo que se puede conseguir con la falta brutal de suministro y mirando a las previsiones de mercado, a la vez que contemplando la llegada de vehículos durante los meses que vienen”, concluyó. Este porcentaje supondría, si el mercado alcanzase las 900.000 unidades, la comercialización por parte de Nissan de cerca de 23.000.