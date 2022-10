Nissan consigue el récord de medio millón de crossover vendidos en España

Nissan ha alcanzado el hito de vender medio millón de SUV en España, una cifra no lograda por ningún otro fabricante en nuestro mercado. La unidad que cierra este número redondo de 500.000 de este tipo de coche ha sido, como no podía ser de otro modo, un Qashqai. Además, está dotado de la última tecnología electro híbrida en incorporarse a esta familia de SUV, la e-Power.

Ha sido entregada al chipionense Rafael Montalban Bornay en el concesionario jerezano de Loreto Motor por el Consejero Director General de Nissan Iberia, Bruno Matucci. En el acto también participó Antonio J. Gil, propietario de la concesión. Como dato anecdótico, de ese medio millón de SUV con la marca Nissan vendidos, en la actualidad aún están en uso el 90,7 por ciento.

Loreto Motor, en la élite de los concesionarios

Loreto Motor, por otro lado, ha conseguido el galardón Nissan Global Award 2022, que fue entregado a su gerente, Toni Reina, por Matucci, CEO de Nissan Iberia. Este señaló que trata “del premio más importante que se concede en Nissan. Cada año hacemos una encuesta gigante con todos los clientes de los concesionarios de la red de todo el mundo y averiguamos que piensan de las operaciones de venta y postventa. Y con lo que dicen de nuestros concesionarios, otorgamos los premios. En este caso, tenemos un récord histórico porque, en el caso de Loreto Motor, en la evaluación al departamento de ventas ha alcanzado un 10 sobre 10, lo que significa que todos los clientes han dicho que recomendarían este concesionario a amigos, familiares… Un 10 nunca lo hemos visto en la historia de este premio. Asimismo, en postventa, Loreto Motor ha obtenido un 9,4, lo que supone que un 94 por ciento de los entrevistados han dicho que es un concesionario recomendado por ellos”.

Matucci mostró que “estamos orgullosos porque al final son los concesionarios que representan a la marca frente a los clientes y los resultados demuestran que tenemos un concesionario que sabe interpretar de manera correcta la estrategia de la marca”.

Para el CEO de Nissan, “es el resultado de un trabajo conjunto de la marca y los concesionarios que, no siempre, se alcanza. No siempre se logra esta simbiosis y, en este caso, demuestra que hemos trabajado juntos con la misma visión, la misma idea. Y esto es lo más que podemos pedir, más ahora cuando Nissan está en un periodo de cambio total con una gama que evoluciona respecto a lo que hemos tenido y, hoy Qashqai, X-Trail y Juke han cambiado totalmente respecto a lo que eran y pueden luchar en los diferentes segmentos con todas las herramientas necesarias para hacer de Nissan una marca premium en el mercado español, con tecnologías que son únicas y que no se pueden encontrar en otros fabricantes. Como el e-Power, que permite conducir un coche en una modalidad al ciento por ciento eléctrica sin necesidad de enchufarlo”. Matucci también hizo mención a otras aportaciones técnicas exclusivas de Nissan como la e-4Orce, que los dota detracción cuatro por cuatro, o el e-Pedal, que permite conducir usando exclusivamente el acelerador, sin prácticamente pisar el freno.

El directivo de Nissan en España también dijo que “estamos trabajando para conseguir a corto y medio plazo la movilidad eléctrica al ciento por ciento”. Nissan cuenta en su gama con dos vehículos eléctricos, el Leaf y el flamante Ariya, y, tal como confirmó Matucci, está trabajando en incorporar en 2027 las baterías de iones de litio con electrolito sólido en sus futuros eléctricos.

Durante la recepción del premio, intervino Antonio J. Gil, propietario del grupo EtiCalidad al que pertenece Loreto Motor, “en nuestro nombre, dos conceptos, ética y calidad, que introducimos en todos nuestros procesos de venta y postventa”. Gil señaló que “para mí es un honor que Loreto Motor reciba este premio, un fruto de nuestra identidad y que se basa en el lema ´Nos entrenamos para servir y sirviendo ganamos´”.

Por su parte, el gerente de la concesión jerezana de Nissan, Toni Reina, al recibir el galardón de manos de Bruno Matucci expresó lo satisfecho que se sentía de “poder dar esta tan buena noticia a la ciudad de Jerez, la de que en Loreto Motor recibimos por primera vez el premio Nissan Global Award, un premio que coloca a Jerez de la frontera y Cádiz entre la élite mundial de una marca global como el Nissan”.

Reina agradeció a su equipo el trabajo realizado, así como a Antonio Gil la confianza depositada en él. Señaló que “en EtiCalidad, el grupo al que pertenecemos, contamos con más de 30 años de experiencia, trabajamos con doce marcas y contamos con dieciocho premios nacionales e internacionales que nos avalan, diecinueve con éste que hoy recibimos. Somos un grupo automovilístico referente en calidad y en servicio en un mercado cambiante, con una visión de futuro en la que priorizamos la atención al cliente”.