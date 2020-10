Citroën Ami, un biplaza eléctrico para la ciudad desde 6.900 euros o 19 euros al mes

El Citroën Ami estará a la venta el próximo mes de marzo. Entonces llegará a las ciudades este cuadraciclo biplaza que puede conducirse con el carné de ciclomotor y, por tanto, está al alcance de los mayores de 15 años.

Su precio arranca en los 6.900 euros si se paga al contado, costando la versión más cara 8.260 euros.

Exclusivamente eléctrico, con un motor de 8 CV, alcanza los 45 km/h, lo que imposibilita circular con él por vías rápidas o circunvalaciones, aunque en ciudad, y más con sus 2,4 m de largo, se mueve como pez en el agua. Por su condición de eléctrico -la autonomía es de 75 km- cuenta con la etiqueta cero de la DGT que le permite circular sin restricciones por el centro de las ciudades.

Para la recarga de su batería valdrá cualquier enchufe doméstico y, aunque no será posible cargarlo con corriente continua y, por tanto, cargas rápidas, no debería suponer un gran problema hacerlo a unos 2 kW de potencia máxima en tanto que la batería tiene 5,5 kWh de capacidad.

Al contado o en 48 plazos de 19 euros

En todo caso, la compra no será ni la única forma de disfrutar del Citroën Ami, pues se incorporará al servicio de carsharing de PSA, ni tampoco de adquirirlo, pues este pequeño eléctrico biplaza -objeto de movilidad para la marca- también podrá acogerse a un amplio programa de renting.

Así, la oferta con el plazo mensual más asequible es la de 19 euros durante dos años con una entrada de 2.641 euros; mientras que en el extremo contrario está la de 78 euros mensuales y sólo 100 euros de entrada.

Los Citroën Ami se comprarán por Internet o en las tiendas FNAC, preferentemente; en tanto que puede entregarse a domicilio o en concesionario. Citroën cobrará si el cliente pide la comparencia de un especialista que le explique cómo funciona y las particularidades de este pequeño coche, 200 euros en el caso de que se desplace a domicilio y 100 en concesionario.

El Citroën Ami no parece consumir mucho, aunque no ofrece información al respecto; tiene recorridos cortos de suspensión que no le dan un gran confort de bacheo y asientos sin apenas mullido. Alcanza su velocidad máxima muy rápidamente por la facilidad con la que acelera.

El motor, situado en el eje delantero, se oye con claridad en el habitáculo, en tanto que la insonorización parece, además, muy limitada; y carece de aire acondicionado. Sin embargo, no de calefacción, preferentemente destinada al desempañado de los cristales. Otro elemento del que prescinde el Ami es de rueda de repuesto o kit que la sustituya, en tanto que como cuadraciclo la ley no lo exige.