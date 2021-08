Clase C All-Terrain, el todocamino de Mercedes

El pasado mes de junio teníamos la oportunidad de conducir, por primera vez, la nueva Clase C. Esta sexta generación se lanzaba, por primera vez, simultáneamente tanto con la carrocería sedán de cuatro puertas como con la familiar, ambas con 4,75 m de largo. Fuentes de Mercedes ya nos señalaban entonces que, como había ocurrido con la generación anterior, habría un lanzamiento comercial inmediato a partir de esta última carrocería Estate de una versión All-Terrain, desechando cualquier posibilidad de que, a la manera de Volvo con los S60 Cross Country, se hiciese lo mismo con el sedán.

Con este Mercedes Clase C Estate All-Terrain, la marca pretende ofrecer una posibilidad para quien no considere un SUV por su elevada altura y, sin embargo, requiera conducir fuera del asfalto, como ya ocurriera con aquella versión de 2017.

Más altura libre, tracción total y apoyo de la electrónica

Respecto a la carrocería familiar del Clase C, este nuevo All-Terrain incorpora con elementos técnicos esenciales para abandonar las carreteras y progresar fuera de ellas con solvencia. Es el caso de muelles helicoidales más largos -la suspensión neumática no está contemplada en ningún caso para los Clase C- y ruedas de mayores dimensiones. Estas. de 225/55 R17 y que en opción pueden reemplazarse por 245/45 R18 o 245/40 R19 ayudan a elevar la carrocería respecto al suelo hasta 4 cm: la altura libre se sitúa en 15 cm.

También una tracción total 4Matic de serie y dos programas Offroad apoyan los desplazamientos todotereno. Uno de esos programas está indicado para terrenos poco accidentados, como pistas, caminos de grava o arena; y el otro, denominado Offroad+ con DSR (Downhill Speed Regulation) permite moverse por zonas más agrestes y con mayor pendiente.

Entre los elementos incorporados que afectan al diseño, y al margen de la calandra, están los parachoques específicos, las protecciones perimetrales que incrementan dos centímetros la anchura de la carrocería… Los All-Terrain derivan de la línea Avantgarde exterior, de manera que los listones de la línea de cintura, marcos de ventanillas, etc, son de aluminio pulido. Por otro lado, también se incorporan algunas piezas de color negro en alto brillo. Como es posible que estos Clase C incorporen el paquete Night, se puede aumentar el número de elementos de la carrocería con este tipo de piezas en el frontal, trasera, retrovisores, etc.

Iluminación específica off-road

El All-Terrain incluye una función especial en sus faros de leds -pueden ampliarse con el sistema Digital Light como opción, que puede activarse incluso inalámbricamente- que permite contar con iluminación específica todoterreno. Se conecta con la elección de los programas Offroad y funciona hasta 50 km/h, permitiendo apreciar mejor el relieve, posibles obstáculos o amplia el ángulo de visión en los giros.

Para el interior, donde también se parte de la línea Avantgarde, es posible elegir entre tres combinaciones de colores para salpicadero, guarnecidos y asientos. El puesto de conducción puede configurarse con una pantalla para la instrumentación de 10,25 o de 12,3”, contando en ambos casos con un nuevo contexto “Offroad” en el que se ofrece información sobre la inclinación longitudinal, lateral, orientación de las ruedas, coordenadas o brújula.

No cambia la capacidad de carga, con un maletero de 490 litros. Ni tampoco la posibilidad de abatir los asientos en tres partes o que el portón cuente, de serie, con un motor para hacer más sencilla su apertura o cierre.

También en relación a la carga, y gracias a la tracción total de serie, este Clase C es capaz de remolcar hasta 1.800 kilos. En opción se cuenta con un dispositivo de remolque semieléctrico con rótula basculante y un ESP que puede trabajar manteniendo estabilizado el remolque por encima de 65 km/h.

También Mercedes propone, como opción, un paquete de aparcamiento con cámaras de 360º con asistente de maniobra con remolque. Se maneja desde el sistema de infoentretenimiento MBUX, de manera que el conductor sólo tiene que marcar en la pantalla la maniobra deseada, incluso con giros, siguiéndola con las cámaras.

Un motor de gasolina y otro Diesel

Como en los Clase C de asfalto, estos All-Terrain dispondrán de los motores de cuatro cilindros microhibridados con arquitectura eléctrica de 48 voltios. Esto permite contar con, momentáneamente, hasta 15 kW adicionales aportados por el alternador-arrancador integrado (ISG) a los que proporciona la combustión del 2.0 sobrealimentado. También es posible gracias a esta integración de la electrificación, circular en un modo “planeo”, con el motor de combustión apagado.

Será el All-Terrain C 300 de 258 CV la opción en gasolina, mientras que en Diesel se recurrirá al también 2.0 pero, en este caso Mercedes no ha determinado si se tratará de la versión de 200 o de 265 CV, ambas también con hibridación parcial de 48 voltios. En todos los casos, el cambio siempre es automático, de 9 velocidades.

No está previsto, por el momento, mayor grado de hibridación como el que proponen los C 300e, C300de y 400e a partir de septiembre. Estos PHEV dispondrían de una autonomía en modo eléctrico de entre 89 y 110 km gracias a sus baterías de 25,4 kWh.