Coche eléctrico: consejos para primerizos

Antes de lanzarnos a la compra de un coche eléctrico, hay multitud de factores que debemos analizar. Más allá de su precio de compra, hay muchos otros aspectos que van a definir cuál es el coste global de tener un coche de combustión.

La mayoría de las marcas ya incluyen modelos eléctricos en sus gamas, aunque hay algunos fabricantes que han dado un paso más allá y han anunciado sus planes de dejar de fabricar vehículos con motores de combustión y solo dedicarse a la comercialización de eléctricos. Este escenario genera incertidumbre en la población que, por falta de información y conocimiento, hace que el mercado de eléctricos en España no haya llegado a los niveles europeos.

La conducción

En los aspectos básicos de la conducción no hay grandes diferencias en comparación a un coche convencional. Lo que probablemente nos sorprenda la primera vez que los conduzcamos sea la ausencia de ruido y vibraciones y el empuje instantáneo en cuanto rozamos el pedal del acelerador. Asimismo, las asistencias a la conducción también juegan un papel clave para que la conducción sea cómoda, tranquila y segura.

¿Cómo se carga un coche eléctrico?

La respuesta corta es: enchufando el coche a la corriente. Sin embargo, antes de eso debemos saber si el cargador al que hemos acudido es compatible con nuestro coche, pues no todos son iguales. Los conectores más habituales son el Mennekes (o Tipo 2), el CCS Combo2 y el CHAdeMO.

En algunos modelos la apertura de la toma de carga es manual (basta apretar con el dedo para desbloquearla). En otros, se hace desde un botón físico o digital desde el interior del vehículo.

¿Dónde puedo recargar el coche?

La mayoría de veces, entre el 85 y el 90 por ciento de ellas, un coche eléctrico se recarga en casa. Podrías enchufarlo directamente en un enchufe normal, como haces con el móvil, pero tardaría demasiado; por eso, si vas a comprar un coche eléctrico lo ideal es instalar en casa un cargador de pared (wallbox) para poder cargarlo en unas 6-8 horas durante la noche. Si vives en un piso con garaje comunitario, para instalar un punto de carga deberás informar por escrito al presidente de la comunidad o al administrador antes de realizar la instalación.

También puedes cargarlo fuera de casa, algo habitual en viajes de larga distancia. la práctica totalidad de los fabricantes de coches eléctricos tienen aplicaciones propias integradas en el coche y también para el teléfono móvil, pero te recomendamos que descargues y pruebes también otras apps como Electromaps, A Better Route Planner, Charge Map o Plug Share. Sirven para localizar estaciones de carga en toda España y Europa

¿Puedo hacer trayectos largos?

La autonomía de un coche eléctrico depende de la capacidad de su batería, que suele estar entre los 17,6 kWh en los modelos más económicos, como un Smart EQ; y los 100 kWh en los más caros y potentes, como un Tesla Model S. No obstante, hay que tener en cuenta que los datos que homologa un fabricante se realizan bajo unos protocolos de medición que, aunque intentan asemejarse cada vez más a un uso real del coche no lo consiguen por completo.

El mantenimiento

Quizá te hayan dicho que un coche eléctrico no tiene mantenimiento, pero sí tiene, aunque menos que un coche con motor de combustión interna. Esto te ahorrará bastante dinero a lo largo de la vida útil del vehículo, pero no caigas en el error de pensar que puedes olvidarte para siempre de pasar por el taller.Además del mantenimiento específico, no podemos olvidar el gasto de consumibles (igual que en cualquier otro coche) como los neumáticos, las escobillas del limpiaparabrisas, los amortiguadores, el filtro de polen para el habitáculo o el líquido y las pastillas de frenos.