Cupra León eTSI 150 CV DSG, un básico rebosante de genio

Con el León eTSI 150 CV DSG, Cupra dispone de un nuevo escalón básico en su gama compacta. Lo es por su precio y por su potencia, igualada ésta última con dos de las propuestas del Formentor: una Diesel y otra de gasolina. En este SUV que también dispone de su propia versión del 1.5 TSI con los mismos 150 CV que ahora se anuncian en el León -un motor que, sin embargo, no dispone en el Formentor de hibridación ligera- esta propuesta acapara la práctica totalidad de las ventas del modelo: hasta un 90 por ciento de ellas tienen bajo el capó el 1.5 TSI de 150 CV, lo que da una idea que franja de potencia eligen los clientes de los Cupra de tamaño compacto.

En cuanto al precio del León eTSI 150 CV DSG éste es de 33.340 euros en el caso de la carrocería de cinco puertas de tipo hatchback, antes de cualquier tipo de oferta o descuento, con 1.340 euros más para la versión ST, que es como se identifica al formato familiar. Contando con las diferentes campañas promocionales, incluyendo las ligadas a la financiación, ese precio se lima en aproximadamente 4.000 euros, de modo que el “desde” de este nuevo Cupra se sitúa en 29.340 euros.

Con el motor de cuatro cilindros de gasolina y 1,5 litros, en este caso sí microhíbridado con una arquitectura eléctrica de 48 voltios, el León eTSI 150 CV DSG presume de otro atributo diferenciador respecto al resto de Cupra: es el primero de esta marca con etiqueta Eco, lo que cobra un notable valor cuando, una de cada tres unidades de automóviles vendidas en España, disponen de esa identificación de la DGT. Hasta su llegada, todos lo Cupra tenían, o bien la etiqueta Cero, en el caso de las versiones híbridas enchufables; o bien la C, en el resto, dotadas exclusivamente con motores térmicos.

Estos factores convierten a esta nueva versión de León -recordemos, disponible también con potencias de 204 y 245 CV en el caso de los híbridos enchufables y 245 y 300 CV de los que llevan motores 2.0 TSI- en un factor fundamental para el impulso de las ventas de este modelo, por otro lado, el segundo más demandado de la gama tras el Formentor.

Una parte notable del incremento de las ventas del Cupra León con el motor eTSI de 150 CV se ligarán, según las estimaciones de la marca, a las flotas y, particularmente, en el caso de la versión con carrocería familiar.

Básico, pero sin renunciar a nada

En la toma de contacto con él, y pese a tratarse de la nueva versión básica de la oferta del Cupra León, esta versión no desluce. De hecho, ni siquiera pierde los atributos característicos en su aspecto que lo asemejan a otras versiones.

Incorpora, eso sí, elementos específicos, como un difusor trasero o un spoiler de color negro, además de unas llantas de 18” -éstas opcionales- con algunas partes de color cobre, a la vez que visto desde fuera mantiene toda la esencia de un Cupra.

Ya en el interior ocurre otro tanto, si bien la unidad que hemos podido conducir disponía de los asientos deportivos de tipo bacquet con regulaciones eléctricas y calefacción que son opcionales (1.870 euros), lo mismo que la pantalla central de 12” con navegación en lugar de la 10” que es de serie. No obstante, el conductor de este León eTSI 150 CV cuenta con la instrumentación digital configurable, un volante con levas para el manejo manual de la caja de cambios automática DSG de siete velocidades -la única opción de transmisión para los Cupra León-, pedales de aluminio con un diseño específico, etc.

Antes de centrarnos en su comportamiento, y en un breve repaso a su equipamiento, conviene recordar que, como dotación estándar, también encontraremos en esta versión la posibilidad de elegir distintos modos de conducción -Comfort, Sport y uno configurable en este caso-, los intermitentes dinámicos o los pilotos traseros que iluminan de lado a lado del coche, el control de velocidad de crucero y el limitador de velocidad, otras ayudas a la conducción como el asistente de cambio de carril, la frenada automática de emergencia, el detector de fatiga, el asistente de arranque en pendiente o el de luces automáticas; siete airbags, climatizador, acceso y arranque sin llave o la conectividad de tercera generación de Cupra con acceso a servicios en remoto, llamadas de emergencia…; además del cargador inalámbrico para el móvil, radio digital, etc.

También tiene la dirección progresiva, que hace que el Cupra León se sienta más ágil en las maniobras o al abordar curvas y es uno de los elementos que más influye en el formidable comportamiento dinámico de esta versión, por lo demás, con una suspensión que, sin necesidad de la amortiguación regulable opcional -la DCC, con quince niveles de regulación, cuesta 810 euros-, hace que este modelo sea muy directo.

Respecto al resto de León, esta nueva versión eTSI de 150 CV no cuenta con el eje trasero multibrazo, si no que incorpora un eje torsional que, a nuestro criterio, no origina ningún tipo de merma en el comportamiento a la vista de las sensaciones obtenidas: la suspensión independiente, según nuestra experiencia, donde puede llegar a marcar diferencias es en curvas en las que la diferencia de altura sea muy grande entre la entrada y la salida de la misma.

Tampoco defraudan el tacto del freno o la posibilidad de controlar con las levas el cambio manualmente.

Todo contribuye a hacer a este León muy deportivo, incluso cuando el motor responde con vigor si se mantiene por encima de unas 2.000 rpm. Más abajo es el único momento donde detectamos una respuesta más débil, aunque afronta las arrancadas sin dificultad.

Con un consumo moderado

No es un problema el consumo, más bien al contrario, en tanto que en un recorrido de unos 90 minutos conseguimos una media de 5,6 l/100 km con una velocidad de 65 km/h de promedio. Relativamente alta teniendo en cuenta que incluía algunos kilómetros urbanos y periurbanos en un día lluvioso y hasta alguna travesía.

Este moderado gasto puede deberse a que no es infrecuente que, si tenemos el modo Comfort activado y dejamos de acelerar, el motor se pare -rearranca de forma inmediata al volver a presionar el pedal- y, gracias al sistema de 48 voltios, el coche siga disponiendo con total normalidad de dirección, frenos, climatización, etc. Este modo de desplazamiento “a vela” parece incidir notablemente en la reducción del consumo y en mayor medida que otro de los argumentos técnicos de este motor, la desconexión de dos de sus cuatro cilindros, que durante nuestro recorrido no detectamos.

El consumo oficial del Cupra León eTSI 150 CV DSG está justamente entre esos 5,6 y 6,3 l/100 km, mientras que otros datos de su rendimiento son una velocidad máxima de 214 km/h o una aceleración de 0 a 100 km/h de 8,75 s. Siempre referidos a la carrocería hatchback, que es la que ahora comienza a entregarse a los clientes. La ST lo hará en unas semanas, en tanto que ya empiezan a llegar las primeras unidades de fábrica.

Paquetes opcionales a considerar

Para uno y otro formato, Cupra ha dispuesto diferentes paquetes de equipamiento opcional, siendo particularmente interesante por su precio y dotación el Tech Pack. Por 468 euros, incluye la ya mencionada pantalla de 12” con navegador, el Travel Assist 2.0, el asistente de atasco, el lateral, la alerta de tráfico posterior, el asistente de emergencia, el de reconocimiento de señales de tráfico, la cámara de visión trasera, el asistente de aparcamiento automático, los sensores de aparcamiento delanteros y la luz ambiental envolvente. Es decir, todas las ayudas de conducción disponibles en el Cupra León y algún elemento más como el navegador y la iluminación ambiental.

Adicionalmente a éste, es posible elegir el Pro Pack que, por 1.465 euros, incluye los faros matriciales con leds, los airbag de cortina trasero y de rodilla, la alarma y el asistente de precolisión.

Otros paquetes son el Design Pack, que incorpora algunos elementos para remarcar el aspecto del León y cuesta 873 euros; o Sound & Shine Pack, que por 1.413, permite disponer de techo eléctrico practicable y un equipo de sonido Beats de nueve altavoces y 340 W.